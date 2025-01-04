一槍兩命！學警酒後玩槍釀慘劇　1原因自轟頭部　親友被擊中同死

槍不能亂玩！泰國發生學警錯手自轟，釀成一槍兩命慘案！當地1名學警與親友在住所喝酒聚會，其間學警拿出警槍炫燿，更開玩笑式朝自己頭部開槍，結果一時錯手變真開槍，他本人連與1名親戚鈞中搶致命。消息指，當時學警誤以為已卸下子彈，便朝自己的右太陽穴開槍，結果子彈穿透其頭部再射向身旁親友，學警當場死亡，親友送院搶救後不治。警方調查發現學警是來自省內1間分局，涉案槍枝疑取自該分局。



清邁警方接報稱發生槍擊案，到場發現死者是1名學警。（網上圖片）

現場尋獲1柄9毫米警槍

泰媒報道，清邁警方表示2024年12月29日接到報案，指芳縣美卡分區有房屋內發生槍擊事件。警方到場發現，其中1人是28歲學警（Police trainee／實習警察 ）巴吞蘇布，他疑錯手用警槍自轟，當場死亡，同場被擊中的37歲親友南旺羅吉則送院搶救，惟終告不治，警方在現場找出1柄9毫米警槍。

學警朝頭部自轟，當場證實死亡，身旁中槍的親友其後不治。（網上圖片）

消息指，巴吞蘇布當天一直和親友在家中喝酒，其間他拿出警槍向親友炫耀，卻誤以為自己已經卸下所有子彈，竟開玩笑地朝自己頭部開槍。當時彈匣內的子彈射出，直穿過巴吞蘇布的右側太陽穴，再由左顱穿出擊中坐在他身旁的親友。

警方調查確認巴吞蘇布是警校學員，現時是清邁省猜巴幹警察局學警，涉事槍支疑來自該分局，但被他偷帶回家，沒料到竟釀成2死慘劇。

（綜合）