麥當勞外賣熱香餅無糖漿！店員疑錯給這醬　港女：忙都唔係咁玩嘢

麥當勞於1月2日起，透過手機應用程式推出一連7天「麥麥celebrate」優惠，首天優惠就是「10元9件麥樂雞」。不過，有大角咀女街坊就於惠優推出前一天（1月1日）在社交平台發文，指到麥當勞位於大角咀分店購買熱香餅套餐外賣，但外賣袋內不見糖漿，只見到用作沾點麥樂雞的甜酸醬，無奈慘呻：「忙都唔係咁玩嘢呀？」未知員工是否為翌日的優惠作準備，錯將甜酸醬當糖漿，放到外賣袋內。



許多網民認為樓主「賺咗」，「呢個醬平時要畀錢先有」，亦有留言調侃樓主可以作子新嘗試，「都係甜味啫，宜家送埋酸味俾你喎」、「試完打開新世界的大門」。



有港女外賣購買麥當勞熱香餅套餐，但發現沒有糖漿，員工疑錯給沾點麥樂雞的甜酸醬，大呻「忙都唔係咁玩嘢呀」。（FB「我長於大角咀重生版」圖片）

買熱香餅套餐無糖漿只見甜酸醬

該名女街坊於元旦日1月1日在facebook群組「我長於大角咀重生版」上傳照片，無奈稱「大角嘴M記想點呢？忙都唔係咁玩嘢呀？」。從照片可見，她於早餐時段以外賣形式購買1個熱香餅套餐，正常來說應該會附送牛油、奶醬以及糖漿。雖然相中未見以上配料，不過左下方卻出現令人疑惑1物，事關那是用作沾點麥樂雞的甜酸醬，相信是餐廳員工將糖漿以及甜酸醬「撈亂」，故出現「畀錯醬」情況。

網民笑稱「有賺」：呢個醬平時要畀錢先有

帖文惹來網民爆笑留言，「其實賺咗，呢個醬平時要畀錢先有」、「都係甜味啫，宜家送埋酸味俾你喎」、「甜甜酸酸先好食」、「試完打開新世界的大門」。不過有疑曾光顧同一分店的網民就大呻，指該店舖的員工經常出錯，「上次試過餐具同蜜糖牛油都無，又係玩嘢」、「呢間嘢成日執漏嘢，你有甜酸醬已經好好，起碼仲有嘢點下，衰起上來醬都無得你點，乾食」。

麥當勞由1月2日至8日，推出一連7天優惠，首天推出「10元9件麥樂雞」。（示意圖／資料圖片）

麥當勞推出一連7天優惠 首天推「10元9件麥樂雞」

麥當勞於2024年12月27日宣佈加價，稱因面對持續高企的國際糧食價格，以及餐飲業人力資源成本上升，由2025年1月2日起大部份產品加價0.5元至1元。不過由1月2日至8日，將透過手機應用程式推出一連7天「麥麥celebrate」優惠，當中包括首天「10元9件麥樂雞」的優惠，未知是否員工為優惠作準備，忙中有錯將甜酸醬當作糖漿放到外賣袋內。

優惠掀「麥樂雞帶飯」潮

有網民在推出優惠的翌日（即3日）於facebook群組「香港帶飯關注組」發帖，稱「今日應該好多人食麥香（樂）雞飯」。從樓主上傳照片顯示，她帶飯飯盒底部盛載白飯，表面則鋪滿9件麥樂雞，剛好為1盒麥樂雞數量，相信她是昨日「買多咗」，為免浪費便放到飯盒當作餸菜之一。不少同樣有帶飯的網民亦分享她們飯盒照片，有人製作出「甜酸三色椒麥樂雞」、有人全個飯盒擺滿麥樂雞，目測至少有20件、有人則將麥樂雞配搭自家飯菜，故有留言笑稱「鍾意食麥香（樂）雞同鍾意食飯嘅都沉默了」。

有網民於優惠當天購買麥樂雞，翌日將麥樂雞放到飯盒內當餸菜之一。（FB「香港帶飯關注組」圖片）

有人將麥樂雞配搭自家飯菜。（FB「香港帶飯關注組」圖片）

有人全個飯盒都是麥樂雞，目測至少有20件。（FB「香港帶飯關注組」圖片）

創意網民以三色椒配搭甜酸醬，再炒麥樂雞。（FB「香港帶飯關注組」圖片）

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