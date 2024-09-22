麥當勞招牌點解咁巨型？網民細思背後原因　搶眼之餘一原因獲讚

麥當勞是許多民眾吃飯聚餐的熱門選擇。一位台灣網民分享，近期經過政大旁的麥當勞，雖然是一間小店，但卻發現招牌還是非常大，讓他好奇發問「有沒有人覺得麥當勞招牌都做得很大？」。貼文一出後，引起廣大網民熱議。



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這名網民在PTT以「有沒有覺得麥當勞的招牌都很大？」為題，指出近期經過政大一間小間的麥當勞，原本想拍攝天空，卻驚覺麥當勞的招牌真的很大，直言：

「大得有點誇張，都快跟整家店一樣大，感覺就是要讓人遠遠就看到，是一個高塔，是一個精神指標。」



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這名網民進一步說明，摩斯漢堡同樣身為速食餐廳，但招牌大小就正常許多，讓他好奇發問：

有沒有人覺得麥當勞招牌都做得很大？

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貼文一出後，多數網民都表示：

「不只要大，角度也重要，讓用路人在不同路段不同角度都能清楚看到招牌」

「這樣挺好的啊！辨識度夠高，不然一堆相同的招牌掛在同一區，真的要找哪間店還挺不容易的」

「麥當勞大招牌可能是美國特色，希望藉此遠遠的就吸引消費者」

「正常都要做大一點吧，醒目一點才看的到啊」。



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此外，也有部分網民表示，麥當勞很適合當地標，指出：

「麥當勞招牌的確都比較醒目，跟人約也都會慣性約麥當勞耶」

「麥當勞在很多地方都是地標級的存在，以前很多約碰面地點都約麥當勞，做大才便民」

「收掉的基隆大麥上面那根也是，路癡都能找到，收了路癡的我頭好痛」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】