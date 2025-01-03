的士悲歌！車資$90男乘客稱只有$XX　的哥報警終咁解決：好警察！

部份的士司機的態度常被市民詬病，但的哥也經常會遇到麻煩乘客。有的士司機日前發文，指自己1天內接載2名乘客均「無錢畀」而需報警，其中1名乘客在報警後才願意用轉數快付車資；但另1名男乘客到埗時車資約90元，他身上只有29元，仍欠約61元。警方到場認為該男乘客屬「唔夠錢」，難告「應付款而不付款」，而男子報稱落車地點是「女朋友嘅地方」，但該「女朋友」表示不認識他，懷疑男子有「特別問題」，警員最終讓對方離開後，但「私人畀返尾數我」，故大讚對方是「好警察」。



事件引起熱議，網民批評該男乘客存心坐「霸王車」，又恐事件「可能會教識好多人用呢招」，但亦有人擔心事件公開後可能會影響到該名警員。



有的士司機發文，指近日1日內遇到2名乘客無錢付車資。（示意圖／資料圖片）

車資約90元 男乘客稱身上得29元

樓主日前2度在facebook「的士司機資訊網Taxi」發文，指同日接載2名乘客均「無錢畀」需報警，其中1名乘客最終願意改用轉數快付車資；但他載另1名男乘客到達目的地時，車資約為90元，男子卻表示身上只有29元，不夠錢付車資，樓主無奈下他只好再報警。

的哥指，載客到達目的地後車資約90元，但對方表示身上只有29元，他無奈只好報警。（fb「的士司機資訊網Taxi」圖片）

警稱難以提告 放人後「私人畀返尾數我」

警員到場後表示，該男乘客屬「唔夠錢」，而非拒絕付錢，故無法告「應付款而不付款的罪名」，要收回車資需經小額錢債審裁處追討，或帶他返警署等候家人前來支付車資。不過警員到場後，發現該男子與父母同住他處，他本人根本不是住在落車地點，卻聲稱該處「係佢女朋友嘅地方」，但該「女朋友」報稱不認識他，拒絕出面付款。

樓主指該男乘客的父母老邁，半夜出門可能很辛苦，「這個人本身有啲特別問題，所以個好警察佢叫這個乘客離開之後，自己私人畀返尾數我」。他抱怨事件耗時幾乎1小時，又指「我只係試過2次警察告乘客應付款而不付款」。

曾遇乘客落車逃走 途人助報警

樓主又分享，自己已年過6旬，早年就已經遇過乘客拒付車資，但報警後鮮有成功票控「不付款而離去」，他試過接載年約30歲男子去元朗，對方到站後聲稱先落車等人，身上都是「大紙」，之後卻快速逃走，幸好有途人幫手報警。

有網民直斥該男乘客是存心坐霸王車。（示意圖／資料圖片）

網民質疑：根本就係行騙！坐霸王車

網民紛紛批評該男乘客「根本就係行騙！搵着數，坐霸王車」、「的士司機都要養家㗎，唔夠錢可以坐巴士或者行路」、「車返佢29元的位置，大家合理交易」、「明知得29蚊都打的…唔知點走呢」，惟也有人留言稱「好心你幾草嘢就咪X公審人啦」。

有網民擔心部份人看到事件後有樣學樣，「呢個post 可能會教識好多人用呢招」、「你咁寫完，希望唔會即刻多咗人會咁做啦」、「諗緊你爆咗出嚟個警察唔知會唔會有麻煩」。

（fb「的士司機資訊網Taxi」）