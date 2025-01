港鐵驚見性感女瞓月台！被問：Are you OK？　後續躺垃圾堆照瘋傳

踏入2025年,許多市民趁除夕夜外出狂歡倒數,甚至暢飲喜迎新年。元旦日(1月1日)網上瘋傳影片,顯示有1名穿吊帶連身裙的性感女子疑醉酒躺於港鐵站月台地面,有人曾上前詢問她「Are you ok?」,她無力地未能開聲回應,只能以手勢示意「OK」。女子之後嘗試坐起,又多次做出「作嘔」表情,但最終沒有嘔吐。影片掀起網民熱烈討論,有人認為對方喝酒應適可而止,「唔飲得就唔好學人飲啦」、「人出酒你出命,中酒精毒會死人㗎,何必呢!」。不過,留言區隨即有人分享照片,發現疑似同一女子與同行女友人,曾雙雙躺於垃圾堆中,似醉到不省人事。



網民見到影片及照片中的女子穿着打扮相同,都質疑其姿勢角度似刻意營造,紛紛指「擺拍」,「假到暈」、「如果醉到咁都落到月台,都好厲害」。其後再有人上傳照片,顯示原本曾躺地的性感女「就好晒角度」,份外清醒地以手機拍攝同伴躺地畫面,亦有途經乘客表示,「我見住佢行得好地地,本身有其他人等車,佢等啲乘客上晒車,慢慢瞓喺地下」,故有人笑稱「霞姨!俾盒飯佢」。



1名穿吊帶連身裙的性感女子疑醉酒躺於港鐵站月台地面,有人曾上前詢問她「Are you ok?」。(FB「車cam L(香港群組)」影片截圖)

女子疑醉酒 躺港鐵月台地面

有網民於元旦日(2025年1月1日)在facebook群組「車cam L(香港群組)」上傳影片,可見1名穿吊帶、露背長裙的性感女子疑似醉酒,躺於港鐵尖沙咀站月台地面,身旁擺有1個Celine手袋。其間有女聲多次以英文詢問躺地女子「Are you OK?(你還好嗎?)」,女子舉起左手,以手勢示意「OK」。躺地女子之後緩緩坐起身,整理好凌亂頭髮,又不斷做出「作嘔」動作,片段至此結束。

穿着吊帶、露背長裙女子躺於港鐵尖沙咀站月台地板。(FB「車cam L(香港群組)」影片截圖)

期間有女聲多次以英文問她「Are you OK?」,躺地女子則以手勢回覆「OK」。(FB「車cam L(香港群組)」影片截圖)

網民勸告:唔飲得就唔好學人飲

片段惹來網民熱議,有人認為片中女士若自知不勝酒力,應懂得適可而止,「唔飲得就唔好學人飲啦」、「人出酒你出命,中酒精毒會死人㗎,何必呢!」、「自己唔飲得唔緊要,但(唔好)影響(公眾)地方」、「地下咁多人行過咁污糟妳都瞓」。

更多人質疑片段是「擺拍」

惟更多人質疑片段真偽,甚至認為很大可能是「擺拍」,「假到暈」、「又擦流量,網紅好搏命」、「又係呢啲自編自演」、「仲拍咗幾多個版本?」、「識得塊面瞓手臂,唔好整到個妝」、「拍嗰個仲要幫佢開埋濾鏡」、「如果醉到咁都落到月台,都好厲害」。

疑片中女子曾被目擊,與另1名金髮女躺於垃圾堆中,疑醉到不省人事。(FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片)

女子曾被拍到躺於垃圾堆中 疑不省人事

有網民之後在留言區分享連結,發現疑似片中躺地女子曾不省人事,被人拍到躺於垃圾堆中,她身旁還有另1名身穿白衣的金髮女子,有附近男子則拿出手機,拍攝2女子倒地「醉樣」。照片瞬間引來更多人懷疑,「周圍都見到佢嘅瞓街相」、「白色衫嗰個仲識遮住條底褲位」、「佢係垃圾堆爬出嚟,定之後爬咗去垃圾堆?」。

疑片中女子曾被目擊,與另1名金髮女躺於垃圾堆中,疑醉到不省人事。(FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片)

有網民上傳照片,顯示片中女子份外清醒,並以手機拍攝同伴躺地畫面。(FB「車cam L(香港群組)」圖片)

途經乘客直指「扮嘢」 貼相證女子清醒

不過有留言直指性感女「扮嘢」,「假啦,我見住佢行得好地地,本身有其他人等車,佢等啲乘客上晒車,慢慢瞓喺地下」。有人則上傳照片,顯示片中性感女子份外清醒,以手機拍攝同伴躺地畫面;另有外籍女子分享與片中女子,以及其同伴合照,稱「I’m with her last night」(昨晚我跟她在一起),可見女子和同伴極為清醒,根本不似醉酒,故有網民笑稱,「霞姨,俾盒飯佢(片中躺地女子)」。

(facebook群組)