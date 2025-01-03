港鐵驚見性感女瞓月台！被問：Are you OK？　後續躺垃圾堆照瘋傳

踏入2025年，許多市民趁除夕夜外出狂歡倒數，甚至暢飲喜迎新年。元旦日（1月1日）網上瘋傳影片，顯示有1名穿吊帶連身裙的性感女子疑醉酒躺於港鐵站月台地面，有人曾上前詢問她「Are you ok？」，她無力地未能開聲回應，只能以手勢示意「OK」。女子之後嘗試坐起，又多次做出「作嘔」表情，但最終沒有嘔吐。影片掀起網民熱烈討論，有人認為對方喝酒應適可而止，「唔飲得就唔好學人飲啦」、「人出酒你出命，中酒精毒會死人㗎，何必呢！」。不過，留言區隨即有人分享照片，發現疑似同一女子與同行女友人，曾雙雙躺於垃圾堆中，似醉到不省人事。



網民見到影片及照片中的女子穿着打扮相同，都質疑其姿勢角度似刻意營造，紛紛指「擺拍」，「假到暈」、「如果醉到咁都落到月台，都好厲害」。其後再有人上傳照片，顯示原本曾躺地的性感女「就好晒角度」，份外清醒地以手機拍攝同伴躺地畫面，亦有途經乘客表示，「我見住佢行得好地地，本身有其他人等車，佢等啲乘客上晒車，慢慢瞓喺地下」，故有人笑稱「霞姨！俾盒飯佢」。



1名穿吊帶連身裙的性感女子疑醉酒躺於港鐵站月台地面，有人曾上前詢問她「Are you ok？」。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

女子疑醉酒 躺港鐵月台地面

有網民於元旦日（2025年1月1日）在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳影片，可見1名穿吊帶、露背長裙的性感女子疑似醉酒，躺於港鐵尖沙咀站月台地面，身旁擺有1個Celine手袋。其間有女聲多次以英文詢問躺地女子「Are you OK？（你還好嗎？）」，女子舉起左手，以手勢示意「OK」。躺地女子之後緩緩坐起身，整理好凌亂頭髮，又不斷做出「作嘔」動作，片段至此結束。

穿着吊帶、露背長裙女子躺於港鐵尖沙咀站月台地板。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

期間有女聲多次以英文問她「Are you OK？」，躺地女子則以手勢回覆「OK」。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民勸告：唔飲得就唔好學人飲

片段惹來網民熱議，有人認為片中女士若自知不勝酒力，應懂得適可而止，「唔飲得就唔好學人飲啦」、「人出酒你出命，中酒精毒會死人㗎，何必呢！」、「自己唔飲得唔緊要，但（唔好）影響（公眾）地方」、「地下咁多人行過咁污糟妳都瞓」。

更多人質疑片段是「擺拍」

惟更多人質疑片段真偽，甚至認為很大可能是「擺拍」，「假到暈」、「又擦流量，網紅好搏命」、「又係呢啲自編自演」、「仲拍咗幾多個版本？」、「識得塊面瞓手臂，唔好整到個妝」、「拍嗰個仲要幫佢開埋濾鏡」、「如果醉到咁都落到月台，都好厲害」。

疑片中女子曾被目擊，與另1名金髮女躺於垃圾堆中，疑醉到不省人事。（FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

女子曾被拍到躺於垃圾堆中 疑不省人事

有網民之後在留言區分享連結，發現疑似片中躺地女子曾不省人事，被人拍到躺於垃圾堆中，她身旁還有另1名身穿白衣的金髮女子，有附近男子則拿出手機，拍攝2女子倒地「醉樣」。照片瞬間引來更多人懷疑，「周圍都見到佢嘅瞓街相」、「白色衫嗰個仲識遮住條底褲位」、「佢係垃圾堆爬出嚟，定之後爬咗去垃圾堆？」。

疑片中女子曾被目擊，與另1名金髮女躺於垃圾堆中，疑醉到不省人事。（FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

有網民上傳照片，顯示片中女子份外清醒，並以手機拍攝同伴躺地畫面。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

途經乘客直指「扮嘢」 貼相證女子清醒

不過有留言直指性感女「扮嘢」，「假啦，我見住佢行得好地地，本身有其他人等車，佢等啲乘客上晒車，慢慢瞓喺地下」。有人則上傳照片，顯示片中性感女子份外清醒，以手機拍攝同伴躺地畫面；另有外籍女子分享與片中女子，以及其同伴合照，稱「I’m with her last night」（昨晚我跟她在一起），可見女子和同伴極為清醒，根本不似醉酒，故有網民笑稱，「霞姨，俾盒飯佢（片中躺地女子）」。

（facebook群組）