啟德連鎖點心店蝦餃藏釘書釘！食客吃到一半發現　驚呼：幾乎無命

吃蝦餃竟然吃出釘書釘，實在令人難以接受！日前有食客於啟德1間連鎖售賣中式包點和點心店舖，以外賣形式購買蝦餃，不料吃到中途卻發現蝦餡內藏有1個釘書釘，幸好他及時發現沒有吞下，不過事後仍感到不滿，遂在網上貼出圖片公審怒斥「食蝦餃送釘書釘，幾乎無命」。有網民斥責涉事店舖離譜，「喺餡度（食客）好難發現啊」，同時建議事主向相關機構舉報，「咁嚴重嘅問題要call食環喎」。



有食客於啟德1間連鎖店舖外賣購買蝦餃，吃到一途發現蝦餡內居然藏有釘書釘。（FB「中伏飲食報料區」圖片）

蝦餃內餡藏有釘書釘

該食客在facebook群組「中伏飲食報料區」發帖，表示於啟德1間連鎖售賣中式包點以及點心的店舖外賣購買蝦餃，不過當他吃到中途時，卻驚見蝦餃內餡居然藏有1個釘書釘。從他分享的照片可見，釘書釘藏在餃餡內，加上形狀細小，不仔細看的確難以發現，幸好他察覺及時沒有吞下肚，否則後果或不堪設想。他事後於網上貼出圖片，公審涉事店舖，並驚呼「食蝦餃送釘書釘，幾乎無命」。

網民斥離譜：call食環！

帖文惹來網民關注涉事店舖的食安，以及衛生等問題，「喺餡度（食客）好難發現啊」、「咁你就知道製作過程係點」、「今日中午啱啱食完，好彩無釘」，亦有人覺得事件離譜不能接受，建議樓主向相關機構舉報，「咁嚴重嘅問題要call食環喎」。

（facebook「中伏飲食報料區」）