外賣麻辣香鍋驚見巨大曱甴屍駭！港女投訴反被屈　店家咁回應勁嬲

食肆除了食物味道，衛生也非常重要。有女網民早前網上大呻外賣中有曱甴的恐怖經歷，她指在旺角1間麻辣食店外賣回家享用，吃到一半見到有隻大曱甴屍骸，極為驚恐，「驚到係咁喊係咁嘔」，樓主立即返回店理論。



可是店家否認指食物全都是冷藏包好，並推卸責任，反屈她外賣回家才發現曱甴屍，「點知係咪我食嘅過程爬入去」，反叫樓主報警報食環。樓主指報食環後，對方表示會發出警告及巡鋪，但樓主認為「呢啲私人餐廳真係一啲都唔驚」，於是在網上公審店家，提防再有食客中伏。



帖文一出，不少網民留言，紛紛大呼「好嘔心」、「食左一半先發現」、「其實求其整返碟畀人，事主可能都息事寧人，但間舖死唔認錯咁話自己冇，喺香港你話間食肆冇曱甴邊個信」。



樓主外賣麻辣香鍋回家享用，好吃到一半驚見大型曱甴屍骸伏在食物之間。（Facebook圖片）

有港女早前在Faccbook群組「旺角太子深水埗」中發文及相片，指在旺角砵蘭街1間麻辣食店，外賣了麻辣香鍋回家享用，可是當好吃到一半時，竟見到有隻大曱甴屍骸伏在食物之間，「我驚到係咁喊係咁嘔，我落翻間舖同佢理論，佢淨係係咁話佢哋唔會有曱甴㗎喎，啲辣椒乾包住哂，啲食材全部擺冷藏」。

而令樓主更為氣憤的是，店員推卸責任，反屈樓主外賣回家後才發現曱甴屍，「點知係咪我食嘅過程爬入去」，反叫樓主報警、報食環。而樓主表示已報食環，對方表示會向店家發出警告及巡舖。但樓主有感「呢啲私人餐廳真係一啲都唔驚」，遂公審店家防些其他食客中伏。

樓主指遭店家反屈她外賣回家才發現曱甴屍，否認與該店有關。（《陽光姐妹淘》劇照）

帖文引來不少網民留言，大呼「好嘔心」、「食左一半先發現」、「好反胃，最慘係已經食咗一部分，真係勁崩潰」。又有人鬧店家「香港啲餐廳咁X串！」、「間餐廳仲大模廝樣咁」。不過有人認為不能憑相片盡信樓主「佢碗野又唔係湯粉類，至少都要炒下卦，但隻小強翅頭身體手腳觸鬚好似都好完整，甩都無甩下，得張相又真係公同鼻拗嘅」、有人笑她，「大陸菜唔返大陸食」。