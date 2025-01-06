茶記推「糧尾飯盒」！$18可選雞鴨肉餅　網民讚有良心：地址呢？

香港物價高企，網民不時發帖大呻餐廳加價、飯菜太貴等，但近日有網民就發帖稱見到有餐廳推出每份18元的3款外賣飯盒，更寫明是「糧尾飯盒」，價格低廉而菜式不俗，可選吃雞、鴨或肉餅。有網民熱議指餐廳地址似是在新蒲崗雙喜街的工業大廈，亦有人大讚「簡直是大半送小半賣，良心商户」、「何只糧尾飯盒，直頭良心飯盒」，並表示「18蚊食得飽仲想點？」，形容比兩餸飯有更高性價比。



有網民發帖稱見到有餐廳推出每份18元的3款外賣飯盒，更寫明是「糧尾飯盒」。（「香港茶餐廳及美食關注組 」FB圖片）

該名網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，指發現有餐廳推出外賣每份18元的「糧尾飯盒」，並表示「人哋用心做。好唔好見仁見智。不要一路挑骨頭」，又好意與網民分享稱「我就覺得3樣都唔錯。呢個時候仲有呢啲價錢。感恩了」。從照片可見，餐廳外的黑色廣告牌以醒目螢光色寫上「必食」、「糧尾飯盒」等字眼，而菜式選擇有3款，分別有4分1隻鹽焗雞、臘鴨髀飯和梅菜肉餅飯。

由於樓主沒列明地址，故不少網民都十分好奇所在，留言表示「最大問題係你唔分享個地址出嚟」、「喺邊先得㗎，想買」，而有網民就留言指餐廳地址似乎是在新蒲崗雙喜街某工業大廈地下。

有網民稱購買了1盒肉餅飯，照片看來飯量不少，但他表示過味道偏鹹。（「香港茶餐廳及美食關注組 」FB圖片）

網民大讚「恩物」、「救星」

很多網民大讚18元飯盒是「糧尾恩物」、「糧尾救星」，又有人表示「簡直係年關套餐」、「18蚊學生餐價」、「時光機返回去廿年前」、「簡直是大半送小半賣，良心商户」、「何只糧尾飯盒，直頭良心飯盒」。

雖有部份網民擔心飯盒份量或味道，但有網民就覺得如此價格已相當實惠吸引，「如今仲可18元食到個飯盒，仲想點呀？」、「18元醫飽個肚唔使捱公仔麵，都算正正經經食餐飯」、「呢3款已經好打得，出面5、60蚊都未必好食啦」。

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