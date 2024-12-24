叫Keeta做錯1事！港男慘$60買1對木筷子　外賣員、店員現身爆內情

網上外賣平台相當方便，但不要按錯掣就付了錢兼尷尬大了！有港男於社交平台發布影片及相片，表示使用網上外賣平台Keeta時按錯掣，結果以60元買了1對外賣木製筷子等餐具，大呻：「我到底瞓X醒未？」又疑惑「諗起送外賣嗰個就咁抽住個膠袋，好想知佢諗緊啲咩」。



網民看過帖文爆笑，「2024最好笑俾你超越了」、「畀60蚊買1套即棄餐具，有錢人嘅世界真係難明」、「外賣員心諗，你到底有幾需要對筷子要畀$60去買」。



令人意想不到的是，樓主帖文瘋傳後竟引出涉事外賣員及餃子店職員現身回應，其中外賣員更大爆送貨時的心路歷程，更感謝樓主「令我輕鬆賺$32運費」；而餃子店職員更指曾嘗試聯絡樓主，但因電話無人接聽，「諗諗下都係照出咗先」。



有港男使用網上外賣平台Keeta時按錯掣，結果以60元買了1對外賣木製筷子等餐具。（Threads影片截圖）

Keeta買外賣做錯1事 變60元買木筷子餐具

該港男於冬至日（12月21日星期六）在社交平台Threads發布影片及相片，講述是次「慘痛」經歷。他表示，當日「撳錯掣」，在網上外賣平台Keeta以60元價錢，於1家餃子店買了1對木筷子等餐具。

從樓主上載賬單看到，這套木製餐具套裝原本售1元，但加上59元的「最低消費（60元）差價」、2元平台費、13元運費，再扣減15元優惠券，總數是整整60元。

賬單看到，這套木製餐具套裝原本售1元，但加上59元的「最低消費（60元）差價」、2元平台費、13元運費，再扣減15元優惠券，總數是整整60元。（Threads）

賬單看到，這套木製餐具套裝原本售1元，但加上59元的「最低消費（60元）差價」、2元平台費、13元運費，再扣減15元優惠券，總數是整整60元。（Threads）

而從影片見到，一大個外賣膠袋內，只有1對「空虛」的木筷子及1隻紙匙羹，樓主大呻，「諗起送外賣嗰個就咁抽住個膠袋，然後喺餐廳過嚟我屋企嗰段路，好想知佢諗緊啲咩。我到底瞓X醒未？」。

影片見到，一大個外賣膠袋內，只有1對「空虛」的木筷子及1隻紙匙羹。（Threads影片截圖）

影片見到，一大個外賣膠袋內，只有1對「空虛」的木筷子及1隻紙匙羹。（Threads影片截圖）

網民笑爆：到底有幾需要對筷子

帖文引來網民熱議，笑言「下次睇清楚，賺錢唔易」、「外賣仔以為你係詩人，入面裝咗啲寂寞」、「想知外賣大哥拎住呢份外賣嘅心情」、「畀60蚊買一套即棄餐具，有錢人嘅世界真係難明」、「你呢個post暖我一整天 」、「2024最好笑俾你超越了」、「外賣員心諗，你到底有幾需要對筷子要畀$60去買」。

也有網民認為餃子店有責任致電客人確認訂單，「其實餃子店應該致電畀你，問你係咪想點食物，但落錯單乜都無點」、「 我都試過有個客係咁，店打畀個客無人聽，我打咗幾次同留言比佢，問佢係咪淨係要一套餐具，佢都話係，結果送去佢又X晒鬼咁話點解得套餐具，原來佢誤會咗係咪一套餐具就夠，其實我應該問佢係咪淨係叫一套餐具無叫飯」。

外賣員、餃子店職員現身爆更多內情

帖文廣泛流傳後，竟然「釣出」涉事外賣員和餃子店職員現身回應，其中外賣員打趣表示，「作為噚晚（12月21日）幫您送筷子同羹嘅外賣員，好多謝您願意用$60買一對餐具，令我輕鬆賺$32運費」。外賣員續說，當晚去到餐廳，店員曾致電樓主確認但「電話唔通」，唯有依運送餐具，「收到餐嗰一刻都唔敢相信有人用$60蚊買套餐具，再一次多謝您用$60買一套餐具促進香港經濟發展，同埋令我輕鬆賺$32運費」。

涉事外賣員現身講述運送木筷子餐具心情。（Threads）

餃子店職員稱曾致電確認訂單但無人接聽

餃子店職員亦說，當日有致電樓主想確認訂單，「本人已有打電話，但係飛去留言我都愛莫能助」；由於無法聯絡顧客，當時亦不確定客人是否真的單純想要1份餐具，遂按訂單派送，「我同車手都唔肯定個客係唔係純粹真係要一份餐具，加上電話打唔通，諗諗下都係照出咗先，到時退款就照退」。

餃子店職員表示，當日有致電樓主想確認訂單但不果，於是依訂單派送。（Threads）

三方相認笑爆網民

面對意料之外的三方「相認」，網民笑言「畀60蚊買對筷子嘅原po：幾好笑，店員：幾好笑，送依張單嘅外賣員大佬：幾好笑」、「估唔到同一個post車手店員同埋當事人全部喺晒度」。樓主則回應，「流量搵返店員講有打過畀我（感謝！）沖緊涼冇聽到，車手大哥接單都有笑咗，所有人都冇嘢，純粹畀大家笑下，放鬆啲香港人」。