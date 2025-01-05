土製炸彈當玩具！狗狗叼給4歲小主人嚇壞爸爸　爆炸物處理組出動

這個土製炸彈像球一樣，也不能怪狗狗！泰國1隻9歲狗女日前將土製炸彈當玩具叼回家想和4歲小主人玩，幸男童爸爸一眼看出有異，馬來把土製炸彈接過來並報警。警方爆炸物處理組人員到場將炸彈帶離住宅區處理，同時提醒民眾土製炸彈即使沒軍用炸彈威力，但仍能造成傷亡，千萬別自行嘗試銷毀，而警方相信炸彈由當地青少年幫派製造。



狗主事後稱不會為此責怪狗狗，因為那炸彈看起來像普通球，幸好兒子未丟出去玩拋接遊戲，否則後果堪虞。



泰國有狗狗將炸彈當玩具拿給小主人，狗主報警後先將炸彈放入紙箱再用輪胎圍起，再交由到場警員處理。（網上圖片）

狗狗將土製炸彈當玩具叼回家

泰媒報道，當地有狗狗將土製炸彈當玩具叼回家給小主人，幸當時沒有爆炸。烏隆他尼府警方表示，1月2日他們接到報案，指有分區的住宅發現炸彈，屋主為34歲士官長吉塔科恩（Jittakorn Talaengjit），警方立即派員到場處理。

9歲拿鐵（Latte）以為是炸彈是球，叼回去給小主人。（ch7新聞截圖）

狗狗叼土製炸彈給4歲小主人

吉塔科恩透露，當時4歲兒子在屋外玩耍，其後把1件球狀物體拿給他看，問那是什麼。吉塔科恩見到該物體約有網球大小，看起來像玩具球，但他馬上認出那是土製炸彈，迅速從兒子手中接過來。兒子告訴他，炸彈是9歲愛犬拿鐵（Latte）帶回來給他的。

炸彈看起來大小和網球相似，看起來的確像個現具球。（網上圖片）

爆炸物處理組成員趕到現場，撿走炸彈到遠離民居的地點處理。（網上圖片）

炸彈看起來大小和網球相似，看起來的確像個玩具球。（網上圖片）

警懷疑由青少年幫派製造 遇搜查棄路邊

吉塔科恩為安全起見，先將土製炸彈放在裝滿乾草的紙箱內，再套上1個汽車輪胎以策安全。警方爆炸物處理組成員趕到現場，撿走炸彈到遠離民居的地點處理，其後指那是1枚自製炸彈，疑由區內青少年社團製造，他們經常攜帶這類炸彈，且會用於幫派衝突。警方相信是有青少年團夥在附近遇到搜查時，將炸彈遺棄在路邊，詎料被狗狗誤拾。

爆炸物處理組提醒，這類炸彈威力不如軍用炸彈，但仍足以造成傷亡，民眾在沒在專家在場時，千萬別嘗試自行銷毀爆炸物，故最好立即報警。

狗主稱拿鐵很愛玩球，幸好兒子未有將「球」拋出去。（網上圖片）

狗主稱拿鐵很愛玩球，幸好兒子未有將「球」拋出去。（網上圖片）

狗主不怪愛犬：她喜歡玩球

吉塔科恩指，狗女拿鐵是拉布拉多犬和金毛尋回犬混種，不會因此事責怪牠，「她喜歡玩球」，很可能以為那個炸彈是兒子的新玩具，幸好兒子接過後沒有丟出去，否則可能引玫嚴重後果。

（綜合）