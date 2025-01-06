$500紙撕碎了！小紅書女問：能用嗎？　網民教這樣換　金管局咁講

鈔票撕碎成3片怎辦？有內地女子在小紅書發文，指近日發現袋子內有1張10年前到香港旅遊時剩下的500元鈔票，但被撕破了，好奇問能否繼續使用，「可以直接去兌換嗎？」。不少熱心網民分享經驗，指可拿到香港的發鈔銀行更換，「稍微粘一下，去渣打銀行立馬可換」。



據金管局資料，市民可將損毀鈔票帶回發鈔銀行更換，銀行要檢查真偽及防偽特微是否完整等，再為市民更換，如果鈔票被對半撕開，市民最好交由發鈔銀行處理。



有內地女生翻出10年前來港旅遊剩下的500元「碎鈔」，詢問網民能否使用。（示意圖／資料圖片）

有內地女生翻出10年前來港旅遊剩下的500元「碎鈔」，詢問網民能否使用。（小紅書圖片）

翻袋發現10年前遊港500元「碎鈔」

樓主在小紅書發文問「萬能的小紅書想問下撕破的港幣可以用嗎？」，她透露最近整理袋子時，找出1張2015年到香港旅遊時剩下的港幣，「但是被我撕破了，想問還可以用嗎？」。她指之後會再來香港旅遊，不知道可否兌換成新的。照片所見，該渣打銀行發行的500元鈔票中間位置被撕開一半，右邊再撕一下，變成分成3片的「碎鈔」，但整體沒有缺失。

網民建議黏好帶到銀行

不少網民分享經驗，表示可將「碎鈔」帶到發鈔銀行更換，「去出版的發鈔銀行能換」。樓主好奇是否需要先黏貼好，以及及能否到中國銀行更換，有網民指「發鈔銀行可以回收，但是爛成幾張的，不能立即給你，要經過幾天檢查是否同一張，我試過，可能要等」、「稍微粘一下，去渣打銀行立馬可換，曾經我有換過」、「別粘太實，能看出來是一張，不缺，是完整的一張紙幣就OK了」、「可以去銀行換，但不能缺 你貼好去換吧」。

部份網民則大開玩笑，表示「不能了，請給我銷毀」、「送俾我幫你去使咗佢」、「300（元）收」，另有網民展示亦一些自己持有損毀的香港鈔票，好奇能否更換。

金管局建議，市民可以將損毀鈔票帶回發鈔銀行更換。（示意圖／資料圖片）

金管局建議帶回發鈔銀行處理及更換

據金管局資料，市民可以將損毀鈔票帶回發鈔銀行更換，銀行會按既定準則驗證真偽及損毀程度，例如驗是否真鈔、防偽特徵是否完整、損毀面積的嚴重程度的嚴重程度。一般而言，如無上述問題，銀行會為市民更換鈔票。如果鈔票是對半撕開，市民最好應交由發鈔銀行處理而非黏起來繼續用，亦不要將2張不同號碼鈔票黏起使用。

（綜合）