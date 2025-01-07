瘋傳「憑一物判斷同事年齡」用這種多數50歲以上　看看你有無用？

每到歲末年初，各大公司行號都會贈送年曆、桌曆等商品來宣傳，而這類的物品也成為搶手貨。



有網友就好奇現在還有人會用桌曆嗎？拿桌曆的樣式是否可以判斷出年紀？

貼文引起不少討論，多數人認為桌曆方便且實用。

瘋傳「憑一物判斷同事年齡」用這種多數50歲以上（01製圖）

你有沒有用或用哪種座枱月曆曝露你年齡？點圖放大看看網民的討論：

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原PO在PTT以「拿的年曆可以判斷年齡層？」為題發文，他說每到年底都會有銀行、廠商、保險送桌曆到公司，但20幾歲的年輕人幾乎都不會拿，理由是透過手機、電腦就可以查看時間、日期，因此不需要這些東西。原PO也發現30到40幾歲的同事會拿比較美型或可愛型的桌曆，例如印Q版卡通人物或有印貓咪圖案的就很受歡迎。

此外，年紀再大一些例如50歲以上的，就比較偏好風景照的桌曆，或者是裡面有標黃道吉日的桌上型日曆，藉由這些觀察，原PO也想問大家都拿哪種桌曆呢？

不少人分享自己偏好的款式：

「老花，字跟格子越大越好」

「喜歡農民曆那種」

「格子大才看得到」

「一天撕一張那種，復古情懷」

「義賣桌曆」

「哈哈，好像是喔，有可愛圖案才會想拿」

「會買設計款明信片日曆、故宮月曆」

「最近都用公益捐款送的」

「有些是買保險送的，不用白不用」



還有網友認為用來記錄事情很方便：

「這個當行事曆很好用啊」

「這很方便，我會記錄開會和加班、聚餐時段，以前覺得很老人，現在發現很方便」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】