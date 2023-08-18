34歲火辣成人網紅竟是外婆　「抱孫照」瘋傳　與女兒懷孕年齡曝光

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

英國一名女子被稱為是「最年輕的外祖母」，因為她年僅34歲就升級做外婆，年輕的外表讓她常被要求出示證件「驗明正身」。

據《地鐵報》（Metro）報道，34歲的麥金泰爾（Rachel McIntyre）是一名模特兒，同時也是經營OnlyFans的成人網紅。她在15歲那年就懷孕生下女兒，沒想到女兒也「有樣學樣」在17歲時懷孕。

點擊放大瀏覽麥金泰爾的照片：

+13
《奇幻逆緣》真人版？40歲辣媽「逆生長」爆紅　與17歲女兒如姊妹21歲台灣AV女優魏喬安考入台大　辛酸身世曝光　獲網民祝福打氣

麥金泰爾的女兒在今年7月生下寶寶，讓年僅34歲的麥金泰爾直接升級做外婆。

雖然身份已經不同，但麥金泰爾保養得宜的外表常讓人以為她還未成年，出門時常被要求要拿出證件來證明自己的年齡，就連帶著寶寶出門也常被誤會是孩子的媽。

麥金泰爾說剛開始得知女兒懷孕時原本很震驚，因為她自己當過少女媽媽，知道那麼年輕就當媽會遇到很多挑戰。

不過她還是全力支持自己的女兒，常常幫忙帶小孩。

【延伸閱讀】新郎向女方家長敬茶　突見「仙女級外母」當場驚呆　網民：真羡慕（點擊放大瀏覽）：

+7

麥金泰爾也提到，她認為很年輕就當外婆有個好處，就是既年輕身體又健康，可以陪著孫女做很多事，也有體力幫忙照顧孩子。

即使外表看不出來已經當外婆，麥金泰爾卻非常享受這個新身份，現在最期待的是就是孫女能講話，未來能夠叫她「婆婆」。

【延伸閱讀】OnlyFans美女「唔賣肉」殺出血路　爆紅全靠網友投票決定人生（點擊放大瀏覽）：

+13
OnlyFans成人網紅1年只沖37次涼　但發生關係63次　奇特理由曝光新西蘭美女助教辭職轉戰OnlyFans平台　住露營車流浪拍片收入豐厚「西安地產經紀拍AV」紅到上熱搜　網民嘆樓市差：下海總比跳樓好瘋傳索爆三母女合照　網民睇唔出邊個係媽媽：想做女婿又想做繼父

延伸閱讀：

情侶發酒瘋、熱水壺煮螃蟹…遭求償「PO文抹黑旅館」下場慘

天花板傳怪聲 正妹捕蛇人竟揪出兩條公蛇打架

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

AV女優
美魔女
美女
英國
熱話
聯合新聞網