出賣年齡系列｜成熟大人先會明嘅8句話：真正語言藝術係出少句聲

現在的我們，並不是從無到有的累積，而是倚靠著捨棄些什麼，才蛻變出今天的自己。



暢銷作家阿飛在2021年推出作品《每道傷，都是活著的證明》，一場名為「找回自己」的療傷練習，即將展開，翻開書本閱讀前，先來感受阿飛透過文字，給予每個受傷過的人，適當的光亮，不是明燈而是陪伴的溫度。

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沒有人是無可替代的，唯一無可替代的就是自己——你不是失去，只是把不適合的留下，然後獲得了一次重生的契機。只要再踏出去，自然就有全新的路可走。所有的曲折都是為了最後的抵達。人們都是一樣，現在的自己，不只是從擁有了什麼累積出來，也是從捨棄了什麼蛻變而來。無論捨與得都它的意義，只要問心無愧、認真認分，老天自有安排。

所謂的愛，如果沒有兩人都好，就是一種勉強——結束，其實是為了兩人能找到真正適合自己的全新開始，只是不擅長好好結束，也不願承認結束是最好的決定。那些看似無情的轉身，或許是我們旁人不明白的祝福。所謂的愛，如果沒有兩人都好，就是一種勉強。

活得自在的人，通常是因為學會了兩件事：珍惜與捨得——回想過去的自己，什麼都想追求、什麼都想擁有，像是愛情、友情、頭銜、收入，想要被很多人喜歡，想要比別人好，深怕缺了什麼，追不上就輸了。不過，隨著歲月流逝，才發現自己的世界沒那麼廣闊，手能夠搆得到的地方有限，無法什麼都要，於是開始思索什麼才該追求、什麼才該留下，懂得不再盲目跟著潮流，不再人云亦云，要勇敢拒絕會拖累自己的，才會活出自己的價值與自在。人到了一個歲數，如果還想擁有很多，只會讓自己負擔太重，而且必須要走得小心，走得緩慢。當我們有了年紀，要明白自己的能耐，學會取捨，不要貪心，才能享受舒適輕盈的生活。

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長大未必是事事都看開了，而是懂得有些事翻翻白眼就過去——許多人生活會不快樂，通常是讓自己被環境影響，讓自己與周遭對抗。逆流而上，那是偉人看到的魚在做的事情，我們一般人想要逆流而上，當然會容易精疲力盡，甚至撞得全身是傷，還未必能夠前進。要學會怎麼順勢而為，這樣的生活態度才會讓我們輕鬆一點、愉快一點。人生就像天上的浮雲，看似自由，其實身不由己，只能隨風而動。有些事，不是自己不在意或做不到，而是在意了又如何，能做卻不該做，想做卻不能做。對於這樣的情況，我們只能盡量看淡。但，不是自掃門前雪，只是希望能夠把自己有限的時間與精力用在能力所及可以改善的事情上。

不在意你的人，不值得你去在意——冷言冷語或視而不見，那是一個人對於不在乎的人事物的表現，不必努力讓自己被誰認同，先求能夠全力以赴到自己問心無愧。一個人的冷漠，不等於我們的不對，只代表了那個人不值得我們掏心掏肺。從小到大，什麼糟糕的人沒有遇過，什麼難聽的話沒有聽過，可是我們仍撐過來了。對人太好，卻常被視為理所當然。﻿我們的好、我們的善良，並不是每個人都值得擁有，不要一直用自己的付出去測試彼此的感情，很多時候，不是不給，只是有些人不配。這不單指愛情或友情，其實任何關係都一樣，不在意你的人，不值得你去在意。

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朋友的秘密不該是拿來交朋友的籌碼——我不喜歡人跟我說其他人的是非與八卦。同樣的，我也不希望朋友聽信了其他人所說的是非與八卦。真正的朋友會向本人求證，他會照自己所認識的你去判斷，不會輕易地聽信單方面的說法。而那些不了解你的人，容易誤信別人的抺黑，而這樣的人也不值得你浪費力氣去解釋，因為很可能只會變得更複雜。真正的朋友會對那些流言蜚語嗤之以鼻，理解你的過去，包容你的現在，並且支持你的未來。有句話是這麼說：「與人相處，最討厭的就是對方不相信自己眼前的我，卻相信了別人口中的我。」

真正的說話藝術不在於如何能言善道，而是懂得何時要三緘其口——你知道嗎？你隨口說的一句話，可能會影響別人一天的情緒，甚至是一輩子的命運。很多時候，人的一句話比起一把劍還要更可怕，利劍所造成的外傷，過了一段時間就能癒合，但被惡言砍到的心傷，可能需要花一輩子的時間才能撫平。

要記得有個很好的人，會在未來等著很好的你——就像在電影《2046》中的那段經典台詞：「愛情其實是有時間性的，認識得太早或太遲，結果都是不行的。」你的愛情時間不容易搭得上別人的時間，你的現在，很可能已經是他們的未來。但，單身過日子也不錯，我知道這世界上除了愛情還有很多很美好的事物，也不必對愛情灰心，它值得你花時間慢慢等待，因為它會讓那些很美好的事物變得更美好。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：成熟大人才懂、讓生活更自在的8句人生語錄…「愛情中如果沒有兩人都好，就是一種勉強！」】