黃大仙下邨公屋僭建？露台晾衫架如碌架床曬底褲床單　房署咁回應

公屋都敢僭建？有網民早前拍下黃大仙下（二）邨龍盛樓大廈外牆，見到有住戶的單位的露台僭建出如碌架床般大的2層晾衫架，上層正在晾曬衣物及內衣褲，下層則在晾大型的床單被鋪，情況十分誇張。



相片引來不少網民熱議，有人鬧爆「好離譜」、「管理已經失守」。有人認為十分危險，應向管理處舉報，「找管理處跟進，公屋扣分」。



《香港01》就事件向房屋處查詢，房署回覆指黃大仙下（二）邨屋邨辦事處上月（在2024年12月）巡查時發現龍盛樓有違規搭建物，署方上月27日發出書面通知，要求該租戶在14天內移除違規搭建物，而該租戶已於本月4日完全移除了上述搭建物。



黃大仙下邨龍盛樓低層單位疑出現僭建物，有規模如碌架床般大的2層晾衫架。fb群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」圖片）

黃大仙下邨龍盛樓低層單位疑出現僭建物，有規模如碌架床般大的2層晾衫架。（fb群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」圖片）

公屋單位疑僭建特大晾衫架

有網民早前在Facebook群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」發相，指「（黃大仙下（二）邨）龍盛樓可以僭建到咁呀？」，見到涉事單位的外觀的確「與別不同」，露台出現懷疑僭建物。

上層晾衣服 下層晾床單被鋪

從相片可見，單位屬較低層，窗外被1個如碌架床般大的晾衫架遮擋住。這大型晾衫架主要用鐵架製成，附有鐵網分成2層，下層差不多延伸到樓下單位的窗頂。相片顯示戶主在上層晾衫架曬晾衣服及內衣褲，而下層則晾曬較大張的床單被鋪，可謂用盡窗外所有空間。

不少網民鬧爆危險，籲向管理處或房署舉報。（Facebook圖片）

網民鬧爆籲舉報：好危險

帖文在網上瘋傳，引來不少網民議論紛紛，有人鬧爆「好過份喎」、「好離譜」、「管理已經失守」。有人認為要這種「僭建」十分危險，要向管理處舉報，找管理處跟進，公屋扣分」、「扣幾分！」。不過亦有人看出戶主「好畀心機整」。

房署稱已要求租戶清除違規搭建物

《香港01》就事件向房署查詢，房署回覆指黃大仙下(二)邨屋邨辦事處上月巡查時發現龍盛樓有違規搭建物，屋邨辦事處職員已即時聯絡相關租戶，要求該租戶盡快移除相關違規建築，該租戶表示明白並已即時清理搭建物上的雜物，同時承諾盡快安排移除違規搭建物。

在窗、露台或樓宇外牆外掛放或置放有從高處掉落潛在風險的物品可扣7分。（資料圖片）

租戶已於1月4日移除違規搭建物

房署又指，考慮到搭建物並不構成即時危險，租戶亦需時自行安排合資格人士進行移除，屋邨辦事處已在12月27日發出書面通知，要求該租戶在14天內移除違規搭建物。屋邨辦事處一直有密切監察及跟進事件，而該租戶已於1月4日完全移除了上述搭建物。

根據房署的「屋邨管理扣分制」在窗、露台或樓宇外牆外掛放或置放有從高處掉落潛在風險的物品（包括簷篷、冷氣機遮簷和其他伸出物），可扣7分，並設警告機制。