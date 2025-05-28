以人肉霸佔車位在台灣也是違法的行為，依據當地《道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款》規定，「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」者，可處5百元（台幣）罰鍰。



有網友遇到一名婦人不只肉身佔位，甚至還出言謾罵「年輕人不懂尊重」，他一氣之下報警處理，令眾多網友直呼大快人心。

車CAM｜大媽「人肉霸位」反罵「年輕人不懂尊重」 他這樣做絕了（01製圖）

還帶警察入餐廳認人 結局大快人心 點圖放大看原文全文及涉事車CAM畫面：

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一名網友在爆料公社發文，表示在街頭遇到一名婦人以「人肉霸位」的方式霸佔停車位，引發眾人熱議。原PO描述，當時他準備將車停入路邊的公共停車格時，發現一名婦人站在車位中央阻止他停車，並聲稱該車位是她先找到的，要留給朋友使用。

面對婦人的阻擋，原PO據理力爭，指出停車位屬於公共資源，以「人肉霸位」不僅不合理，也相當危險。然而，婦人不僅不聽勸阻，還反控年輕人不懂得尊重，並開始謾罵。無奈之下，該網友選擇報警處理。

警方到場後，原PO帶著警察進入附近餐廳指認該名婦人。在警方協助下，事件最終平息，他也順利將車停入車位，而這名婦人因行為不當，不僅用餐被打斷，還在眾人面前顯得尷尬難堪。

其他人留言：

「尊重是給值得尊重的人」

「尊重從來都是雙方，不論老幼權勢」

「罵得好，現成的理由送罰單」

「已經很尊重了，還有讓妳罵的機會，不然油門早就補下去了 」

「為老不尊，倚老賣老」

「現在有些老人真的越活越不知恥」

「就是應該這樣，對那些不懂還要人家尊重他的人」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】