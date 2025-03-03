車Cam｜人肉霸位！停車場遭2大媽粗暴阻泊車　一離譜行為秒惹公憤

台灣228連假期間，公路湧進大量車潮，休息站的停車格幾乎一位難求！



對此，一名網友分享，在關西休息站遇到2名女子用「人肉佔位」，對方還做出1行為讓他氣到將影片PO上網，引發廣大網友熱議。

有台灣網友分享在停車場遇到2名女子「人肉佔位」的影片，其中一女更敲打他的車。（爆料公社官方專屬Facebook）

有台灣網友分享在停車場遇到2名女子「人肉佔位」的影片，其中一女更敲打他的車。（爆料公社官方專屬Facebook）

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這名網友在臉書社團「爆料公社官方專屬」分享一段影片，指出228連假公路超塞，經過關西休息站想停車休息，竟然遇到2名女子用「人肉佔位」，堅持不讓他停車，其中一名穿粉色上衣的大媽還敲打他的車，讓他氣得把影片PO上網。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示：

「拍車子我沒辦法接受」

「是在拍車子什麼意思的？」

「拍車子真的會不爽」

「這樣拍我車我理智線會斷掉喔！」

「想尿尿就先下車尿，花時間人肉佔位，超沒水準」

「丟臉的底層人類」

「可以報警違規取締，還有可以打給服務區櫃枱出來處理」

「打給公路警察來處理就好了，沒必要讓」



事實上，根據台灣《道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款》規定，行人若於交通頻繁的道路坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處新台幣300元罰鍰；於道路上堆置物品妨礙交通，依照第82條規定，亦可處台幣1200至2400元的罰鍰。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】