「要跟老公一起坐」女子高鐵霸位拒還　竟斥原座乘客「破壞家庭」

搭火車高鐵通常得「對號入座」，若遇到有人霸佔座位你會怎麼辦？近日內地社交平台流傳一段影片，四川一名年輕女乘客發現購票座位被人坐走，於是開口請對方讓座，不料該女子以「要跟老公坐一起」為由拒絕離開，甚至怒嗆女乘客是在「破壞家庭」，囂張態度讓人傻眼。



擅自調位，任何情況都是於理不合吧！（按圖了解）

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網傳影片中，原座女乘客已坐在購票座位上，但一旁身穿白色T恤的長髮女子卻不斷叫囂砲轟，對前來協調處理的列車警員投訴，指稱女乘客旁的男子是她老公，「我結婚這麼久了，我跟他孩子都有一個」，女乘客不甘示弱回應「這關我甚麼事」，白衣女怒懟「她把我一個家庭破壞了」，女乘客隨即反嗆「我告你、你誹謗我」。

相關話題引發內地網民熱議，不少人認為：

．「一個位置破壞家庭，這她這家庭也太脆弱啦」

．「妄想症可真嚴重啊」

．「這夫婦何不坐在廁所邊去秀恩愛？」

．「她老公不僅不願意給她買坐票，還不願意把座讓給她」



也有人直說：

．「讓座是情分，不讓是本分，這女的好好說話，我可能會換個位置，但像這樣不願意讓也正常」



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