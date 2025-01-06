港女日本浸溫泉入急症室8小時　1動作面部腫脹流膿　驚揭恐怖原因

日本浸溫泉要注意！有留學日本港女於社交平台發相發文，指她到日本三大名泉之一的「有馬溫泉」浸溫泉，並把溫泉水潑臉以求「保濕美肌」，沒想到臉部發紅腫脹流膿，要即時到日本急症室求醫。她最終經歷了8小時「日本急症室初體驗」，費用多達4位數字，而發現恐怖病因後，直指「我真係以為自己就嚟釘（死）」。



帖文引來網民關注，「睇到都覺恐怖」、「Take care，好彩都叫大概知道咩事， 不過real見到都肉赤」；也有不少網民分享類似經歷，「我上次喺日本都係咁……全面、全手、腳……好恐怖」、「我喺日本腫過兩三次」、「我都試過最後一日去浸，一到夜晚上機對腳腫到行唔到，嚇到一落機即去急症」。



日本浸溫泉要注意！（示意圖／gettyimages）

港女日本浸溫泉 1動作致面腫流膿

該港女於社交平台Threads發布相片，指她上月底到「有馬溫泉」浸溫泉，其間把溫泉水潑臉，結果出事，「傳說佢（溫泉水）可以保濕又可以美肌，咁就好happy咁潑埋上面，一潑『好乸！』」。

樓主起初以為因自己皮膚乾燥加上溫泉水保濕功效太強所致，但臉部開始腫脹及不斷流膿，立即到日本急症室求醫，「嗰陣以為自己過分乾燥而啲聖水又好x保濕咁，點知出嚟之後我就塊面紅到幽靈公主咁，去到噚日塊面開始腫就覺得唔對路，然後就係今朝咁嘅樣去睇急症」。

樓主臉部腫脹不斷流膿，立即到日本急症室求醫。（Threads）

樓主發布相片自嘲「苦中作樂」。（Threads）

求醫揭恐怖原因

樓主表示，在急症室等候7小時終於見到醫生，「入到去即刻瞓床抽血，每隔一陣就有愈嚟愈老嘅醫生嚟問我病徵，以為咩疑難病症，細嘅唔識睇要Call啲大佬嚟，我真係以為自己就嚟釘」。

樓主續說，經過8小時「日本急症室初體驗」，醫生得出結論是「溫泉水過敏」，「應該係有好多礦物質而我對其中某啲敏感，有馬溫泉個水就係碳酸泉」。她指，醫生最終開了4種藥，有國民健康保險情況下收費23,340日圓（約1,200港元），大嘆「肉赤」，「真係，x我條命」。

樓主補充，其臉部要1星期才能消腫，而她以往到日本浸溫泉也沒出現今次情況，「以前浸過其他都冇乜事，最多係紅咗起粒粒，但冇諗過係溫泉問題，今次應該係塊面爆拆，所以先咁嚴重」，提醒「去到陌生地方，雖然日本係乾淨，但始終唔係由細到大接觸呢邊嘅人同埋菌，可能反應就會大啲」。

樓主臉部要1星期才能消腫。（Threads）

網民呼恐怖：估唔到溫泉水過敏

網民看過帖文直呼恐怖，「睇到都覺恐怖，真係好彩冇大事」、「Take care，好彩都叫大概知道咩事， 不過real見到都肉赤」、「祝你早日康復！估唔到係溫泉水過敏」。

也有不少網民分享類似經歷，「我上次喺日本都係咁……全面、全手、腳……好恐怖」、「我喺日本腫過兩三次，一次有浸過温泉一次冇浸過温泉，有食過海鮮（可能食得比平時多？），有聞過新香水（confirm對cxxxx牌子過敏），都係有濕疹底，可能塊臉有少少乾？」、「我都試過最後一日去浸，一到夜晚上機對腳腫到行唔到，嚇到一落機即去急症」，「其實去親日本都覺得啲皮膚特別乾，最後要喺醫院瞓咗4日先退腫」。