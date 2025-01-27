食年夜飯塞車遲到！全家食飽僅留少量剩餸　夫妻氣炸咁反擊超爽

「無功者飯餸不留」，但是年夜飯局有人塞車遲到，家人既不等齊人又不留餸，該如何是好？台灣1名人妻在網上表示，有1年除夕如常打掃住所和拜神，隨後夫妻駕車返回夫家吃年夜飯，惟當晚剛巧遇上大塞車，人妻已立即多次致電奶奶交代事件，並估計何時能返家。詎料到達夫家時，發現所有人全部已吃飽，「桌上剩菜沒幾樣」，丈夫怒叫妻子帶走準備好的年菜，立即返回自己住所，丈夫更表明「不受歡迎，不用回去礙眼」。自此以後，他們每逢過年幾乎都安排出國，人妻更坦言每年都是開心訂機票。



網民紛紛大讚樓主夫婦「做得好」，認為是夫家成員過份在先，就算無法久等，「可以先留菜，而不是讓人吃剩菜」，又為樓主有個好丈夫而慶幸，「你真好，有位神伴侶，不用硬撐着過年，真好」。



樓主丈夫本身和妻子開心返回夫家食年夜飯，沒料到會遇到不快事。（示意圖/gettyimages）

趕返夫家吃年夜飯遇塞車

樓主投稿至facebook專頁「爆料公社」，指夫妻和夫家住在不同縣市，有1年除夕，他們打掃好住所和拜完神，才駕車前往夫家吃年夜飯，但途中卻遇到大塞車。樓主立即多次致電奶奶，表示他們買了年菜，但由於塞車，所以大約何時何分才能抵達。夫婦在停車場泊好車後，樓主再次致電奶奶，表示已經泊好車。

人妻與丈夫趕到，當他們進入夫家時卻就發現「全家吃飽 了…桌上剩菜沒幾樣」，登時氣炸。（示意圖／資料圖片）

夫丈怒：不受歡迎，不用回去礙眼

當日傍晚6時20分左右，當他們進入夫家後卻就發現「全家吃飽 了…桌上剩菜沒幾樣」。丈夫見狀大怒，一氣之下叫樓主帶走全部年菜，立即返回自己住所，丈夫直言「不受歡迎，不用回去礙眼」。從此以後每年過年幾乎都安排出國，就算疫情期間不能出國，丈夫都會故意選擇入住較遠酒店入住數天，例如太平山和阿里山。

樓主夫妻發現全家人沒有等候他們吃飯，而且「桌上剩菜沒幾樣」，從此以後決定每年過年出國，拒絕再和夫家吃年夜飯。（示意圖/gettyimages）

網民：關係不好沒必要勉強一起吃

樓主形容「知道我（樓主）老公很傷心，但我今年還是訂機票囉」，帖文引來許多網民留言，「如果真的覺得餓，先吃點小零食什麼的，也不至於要直接吃飽不等人吧」、「其實年夜飯真的是維繫親情的一頓飯，如果沒什麼感情或者關係不好，真的沒必要勉強一起吃」，但亦有人認為無謂為一餐飯而令到家庭不睦。

（facebook專頁「爆料公社」）