「無家教後輩搶位風波」變競猜遊戲 頭號嫌疑人高調反擊舌戰網民
撰文：TVBS新聞網
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台灣女星黃小柔與Vicky近日在節目爆料某次搭高鐵出外景，遇上一名流量女星不僅佔位又沒禮貌，網友挖出節目片段質疑兩人暗指啦啦隊女神林襄。
她事後已發聲明澄清，但事件持續發酵，網友紛紛留言狂酸她對號入座、「頭腦要看醫生」，對此，林襄親自留言反擊。
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整起事件如今雙方各執一詞，各有擁護者。林襄曾在留言回應酸民質疑解釋：
我沒有跟前輩們一起搭高鐵（錄外景是搭台鐵）也未曾被提醒坐到別人的位子，還需要什麼細節嗎？
後有網友湧入林襄臉書留言出征，怒斥：
妳的頭腦需要看醫生嗎？說話真的不經過頭腦，就直接出口，真的好棒棒唷！
對此，她氣炸親回：
這句話原封不動送給你。
即使林襄多次澄清，網友不買單，仍到IG留言：
自己對號入座也是沒辦法，對方又沒說是誰，自己拚命澄清，不是很可笑？
對此，也釣出本尊回應：
沒有對號入座，拼命澄清，是因為不回答，有沒有可能被說默認？
她反問若事件發生在對方身上被問是否會回答：
希望能聽你分析怎麼做會是最好的選擇。
還有網民狂罵：「你媽有教你嗎？」她則回：
我媽媽教我要培養獨立思考、判斷的能力。
回顧這起高鐵佔位風波，起因於女星黃小柔與Vicky在節目《小姐不熙娣》透露，每次出外景搭高鐵時，兩位後輩女星佔位子，其中一位還滑手機冷回：「那邊還有空位呀！」並爆料線索，年約20多歲且經營YouTube，是當紅流量女星，事後網友挖出疑似是暗指錄《綜藝玩很大》外景，爆料對象是林襄及林穎樂。
對此，林襄經紀公司已發聲明，強調「這些企圖帶風向、不實影射的言行，對於藝人之形象及工作均造成負面影響，請勿再以訛傳訛」，否則將蒐證提告。
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