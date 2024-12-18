關愛座｜大叔怒吼「給65歲以上坐的」　男乘客這樣反擊獲阿姨助攻

關愛座不是老人座！台北捷運博愛座（關愛座）又生爭端，一名網友16日在Threads上發布多部影片，一名老伯正對一位坐在博愛座的男子咆哮，要求男子離開博愛座，強調是給「65歲以上的人坐的」。



據了解，事發在近日晚間的中和新蘆線車廂內，捷運行駛至大橋頭站與三和國中站之間時，一名老伯和年輕男子發生爭執，原因又是博愛座。老伯教育這名男子表示博愛座是給高齡長輩、身心障礙等人坐的，大罵對方：

你好好的給人家坐！

不僅如此，老伯還揚言要打電話報警，並責罵男子：

書唸到哪裡去？

台北捷運一名老伯對一位坐在博愛座的男子咆哮，強調是給「65歲以上的人坐的」，引起熱論。（Threads截圖）

男乘客反問「欠你的？」 阿姨看不過眼也幫嘴 點圖放大瀏覽：

+ 11

而無辜被罵的男子也不甘示弱回斥：

你就坐啊！口氣好一點好不好啦，欠你的是不是？

老伯在爭吵過程中，除了搬出自己擔任教授的兒子，又搬出毫不相關的柯文哲，誇張的行徑也讓許多人看不下去，有人反擊老伯「我爸王董啦」，也有一旁女子吼他：

閉嘴，博愛座不是老人座！

最終是由站務人員和保全到場才結束這場鬧劇。

據之前報道，北市近5年發生博愛座讓座爭議813件，市議員柳采葳指出，今年（2024）1到11月因捷運座位引發糾紛65件，其中39件為博愛座導致。對此，北捷表示，將檢視民眾反應，再決定座位是否重新調配，並將優先席納入規劃。

【延伸閱讀】關愛座｜老婆婆稱「我仲後生」拒被讓座 型男接下來的行為獲大讚

+ 12

【延伸閱讀】關愛座爭議｜深圳地鐵不再叫人讓座 網民回顧誇張經歷：非常噁心（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

延伸閱讀：

正常點三人份噴7000台幣！YTR開箱「紐約鼎泰豐」驚呆：要破產了

冬天騎車冷到凍未條？內行激推「1便宜神物」：但恥力要夠

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】