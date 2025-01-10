後生情侶巴士倒瀉珍珠奶茶！後續超衰激嬲車長 網民批無家教
撰文：喬納森
出版：更新：
巴士上要保持衛生清潔！有疑似是巴士車長的港男在網上發相，指有對年輕情侶在巴士下層想落車之際，倒瀉了一杯珍珠奶茶，奶茶傾瀉在車廂地下，形成多條長長水痕，伴隨粒粒黑色珍珠。車長又指這對情侶的態度有問題，他們「一啲都唔想處理，最低限度執返個空杯嘅意欲都無」，於是上網批評他們。
帖文引來不少網民留言鬧爆「無家教」、「鬧佢一兩句先畀佢落車啦」、「我覺得多多少少都拎張紙巾抹2下，咁都冇人會怪你，但完全唔郁又真係好無禮貌」。
情侶巴士倒瀉珍珠奶茶
有疑似是巴士車長的港男早前在Threads發文及相片，指駕駛巴士時，有對年輕情侶在下層快要下車之際，竟然倒瀉了一杯珍珠奶茶，奶茶傾瀉在車廂地下，形成多條長長白色水痕，伴隨粒粒黑色珍珠。
事主急急落車沒有處理
車長鬧爆這對情侶態度有問題，「雖然公司係有清潔，但佢哋（情侶）嘅態度一啲都唔想處理，最低限度執返個空杯嘅意欲都無」，於是上網公開事件。
網民鬧：無家教
帖文引起網民留意，不少人鬧爆、「鬧佢一兩句先畀佢落車啦」、「無家教」、「我覺得多多少少都拎張紙巾抹2下，咁都冇人會怪你，但完全唔郁又真係好無禮貌」、「所以咪話搭車唔好食嘢」。
網民嘆曾被小孩嘔落個頭 父母沒有致歉
有網民亦分享坐巴士遇過類似情況，「之前坐巴士，都見過有對中年夫妻坐上層，個女嘅倒瀉咗杯嘢飲，個男嘅不斷話個女嘅做咩要買嘢飲上巴士，個女嘅就發晒脾氣，之後他們到站就落車，連通知司機都無，最後有乘客頂唔順通知咗司機」、「有對父母話個仔搭親車都會嘔，但唔準備定嘔吐袋，點知嘔左，噴到我成頭都係，都唔緊要我唔係嬲吐到我，而係嗰對濕X父母竟然對唔住都冇句，紙巾都唔畀張我，淨係顧住攞嚟抹自己個仔！嘩真係嬲到我！抹完自己個仔急急腳就落車，成地都係嘔吐物，連佢哋抹個仔張紙巾都喺地下」。