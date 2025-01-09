機場安檢被攔截！安保員以X光機掃描盲盒　為旅客揭曉Labubu公仔

Labubu公仔風靡全球！較早前美國有男子帶同Labubu公仔盲盒於機場離境，當他過安檢時卻被多名保安人員攔下，但原來不是他身上攜帶違禁品，而是Labubu盲盒吸引保安員注意，他們更利用「職權」透過為盲盒做X-ray（X光檢查），從形狀圖案得知到底盲盒內是哪隻Labubu，並向男子指出他疑似抽中的公仔，搞笑的揭曉場面惹來網民熱議。



有網民覺得執法人員舉動可愛，「他們的好奇心好旺盛啊！」、「他們看得好投入，哈哈」；不過亦有人覺得此舉會令事主失去拆盲盒樂趣，「他們奪走了那份神秘感」。



美國有男子於機場過安檢時被保安人員攔下，並透過X光檢查，看他盲盒內的Labubu到底是哪隻公仔。（「andr3martin」TikTok影片截圖）

帶Labubu公仔盲盒過機場安檢被攔截

事發於美國三藩市（San Francisco）機場，該男子於2024年12月於TikTok帳號「andr3martin」上傳影片，顯示他與同行人士準備過安檢時，被機場保安人員攔截，但原因並非他或友人身上帶有任何違禁品，反而是他攜帶的Labubu盲盒公仔惹來一眾保安人員注意。男子在影片中寫道，「美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）的執法人員把我攔下來，只為了看我拿到哪一隻Labubu」。

保安員以X光機掃描盲盒 揭曉公仔款式

從他上傳影片可見，當時一群執法人員圍在安檢設備前，桌上擺有1個相信是樓主、並且已打開的小型手提行李箱。有2名執法人員手持紙盒，而紙盒正是風靡全球的Labubu盲盒公仔。眾人透過X光機掃描檢查，並對應盲盒上圖案，以確認盒子內藏哪款Labubu公仔。經過他們仔細確認後，其中1人將盲盒交還樓主手上時，還不忘用手指指出樓主疑似抽中的Labubu公仔，鬼馬地向樓主揭曉公仔款式。

多名保安人員圍在安檢設備前，桌上擺有1個小型手提行李箱。（「andr3martin」TikTok影片截圖）

眾人透過X光機掃描，並對應形狀圖案，以確定事主抽中哪一隻Labubu。（「andr3martin」TikTok影片截圖）

眾人透過X光機掃瞄，並對應形狀圖案，以確定事主抽中哪一隻Labubu。（「andr3martin」TikTok影片截圖）

其中有保安人員交還盲盒予男子時，還用手指指出Labubu公仔，直接揭曉的場面搞笑。（「andr3martin」TikTok影片截圖）

樓主不用拆掉紙盒，便已得知自己抽中哪一隻Labubu。（「andr3martin」TikTok影片截圖）

保安員舉動掀議 可愛VS破壞拆盲盒神秘感

片段曝光隨即引來網民大讚片中執法人員可愛，「這是史上最好的TSA人員」、「他們的好奇心好旺盛啊！」、「幫你的Labubu做『超聲波檢查』」、「他們看得好投入，哈哈」、「他們還告訴你你抽到哪一個」。

有人則分享類似經歷，「我曾經因為Sonny Angels（盲盒公仔）被攔截過」、「我的Labubu也遇過相同的事，他（執法人員）當時還興奮大喊：『Labubu』」。不過有留言認為執法人員這樣行為會令事主失去拆盲盒的樂趣，「他們奪走了那份神秘感」。

Labubu設計師是香港人？

其實Labubu是由出生於香港的比利時籍藝術家龍家昇（Kasing Lung）創作。龍家昇本業是插畫師，他曾在2013年於台灣出版了中文版繪本《我的小星球》。在2015年，龍家昇受北歐神話啟發，創作出一系列「The Monsters」9隻的精靈天團，角色們有故事及獨特的世界觀，而Labubu就是當中最受歡迎角色。

Labubu爆紅 與韓國女團Blackpink成員Lisa有關

至於Labubu能瞬間爆紅原因，就要提到韓國女團Blackpink成員Lisa。Lisa是Labubu的「忠粉（忠實粉絲）」，她曾於去年4月在Instagram限時動態上傳抱着Labubu的公仔照片，亦曾於直播與團內成員Rosé開箱Labubu系列盲盒，手袋亦掛着Labubu的吊飾以及相關周邊產品，令Labubu人氣急升，成全球多地熱捧的公仔之一。

韓國女團Blackpink成員Lisa，是Labubu忠實粉絲。（IG@lalalalisa_m）

Labubu在香港「有價有市」

Labubu風靡全球，在香港亦是「有價有市」。《香港01》記者翻查網上拍賣網平台，發現Labubu公仔售價頗為極端，有公仔可能數百元已有交易，亦有個別大隻或「應節」公仔，如情人節特別版公仔售價高達近2,000元，可見Labubu有多受港人歡迎。

（綜合）