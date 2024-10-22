盲盒界頂流Labubu全球爆紅Lisa最愛　揭7大秘聞設計師竟是香港人

不知道大家有沒有留意到，近月一隻叫Labubu的露齒怪獸公仔在各大社交媒體頻頻出現，連韓國女團Blackpink成員Lisa都對它愛不釋手。究竟Labubu是甚麼來頭？為何短時間內就成為了盲盒頂流？等《開罐》同你拆解Labubu的7大秘聞！



韓國女團Blackpink成員Lisa對Labubu愛不釋手。（ig@lalalalisa_m）

Labubu秘聞【1】設計師原來是香港人

大熱的Labubu是由出生於香港的比利時籍藝術家龍家昇（Kasing Lung）創作。龍家昇的本業是個插畫師，他曾在2013年於台灣出版了中文版繪本《我的小星球》。在2015年，龍家昇受北歐神話啟發，創作出一系列「The Monsters」9隻的精靈天團，角色們有故事及獨特的世界觀，而Labubu就是當中最受歡迎的角色。

Labubu秘聞【2】網傳角色關係圖 Labubu竟是女生

如上文提及龍家昇所創作的精靈天團有9個角色，而網上更流傳著角色的關係圖，發現原來Labubu是個女生，亦跟另一個名為Tycoco的角色為情侶關係。不過以上關係圖未經藝術家作實，因此屬於揣測。

（小紅書@时i时e花艺师Craftener）

Labubu秘聞【3】Pop Mart旗下角色

從插畫到成為盲盒頂流，全因作者2019年與盲盒巨頭Pop Mart簽訂了獨家授權協議，從此展開「The Monsters」系列的盲盒之旅。由於盲盒收藏文化盛行，而且Pop Mart經常推陳出新，不斷推出Labubu出聯名及特別系列。例如臨近萬聖節，就有萬聖節限定版「怪怪狂歡節系列」，掀起了一眾愛好者的收藏慾望。

Labubu秘聞【4】Lisa「加持」變時尚單品

提到Labubu進一步於國際爆紅的原因，當然少不了韓國女團Blackpink成員Lisa的「帶貨」。Lisa是Labubu的忠實擁躉，不但於今年4月Instagram Story上抱著Labubu的公仔，又於直播上與同團好姊妹Rosé大拆Labubu系列盲盒，更多次被拍到手袋上掛著Labubu的吊飾及擁有不同的周邊產品，使角色人氣爆升，成為全球流行時尚單品之一。

Labubu秘聞【5】一條手袋掛飾炒到$600

在Lisa的「帶貨」及手袋掛飾潮流趨勢下，Labubu產品成為了Popmart最具人氣角色之一。尤其是掛飾及限定系列更有炒價，以萬聖節「怪怪狂歡節系列」為例，原價$190的坐坐南瓜掛件限購一件，而Carousell上已炒到$600。1000%素描大型Labubu公仔原價$7,319，Carousell也炒到上$9,200，可見Labubu的受歡迎程度。

Labubu秘聞【6】變泰國旅遊「親善大使」

由於有Lisa「加持」，Labubu在泰國也爆紅，連泰國總理府部長 Puangpet Chunlaiad 都曾發佈公開警告提防詐騙娃娃，而泰國政府也與Pop Mart合作，以Labubu的人氣作旅遊推廣。

Labubu秘聞【7】孖生兄弟紅唔起

前面提及龍家昇所創作的精靈天團共有九個角色。而另外兩個角色天團首領Zimomo跟同族的Mokoko都有著與Labubu非常相似的外貌，像孖生兄弟，所以要從細節中分辨出他們。Zimomo的一大特點在於其尾巴，如果看到尾巴有接縫的話，代表這是冒充Zimomo的Labubu。而Mokoko的特徵就是心型的鼻子，較容易分辨出來。