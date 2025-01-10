第一個半天的工作！打工仔「帶新人」這樣說　令他未吃午餐已辭職

員工如在試用期發現公司不適合自己，盡早請辭或許是最好選擇？台灣有打工仔分享，指他近日需要協助公司「帶新人」，卻只因跟對方說自己習慣中午不吃飯，「把事情先忙完再說，如果肚子餓跟我說，我在（再）載你去買東西吃」，繼而嚇壞對方，新人更馬上提出請辭，傻眼不已故稱「滿臉問號」。



帖文瞬間惹來網民圍攻，「作為員工聽到這樣的話，一定會有壓力呀」、「你不吃飯是你的事，這是他的休息時間，你沒有權利剝奪」，同時支持新人辭職決定，「試用期都沒過就沒有吃飯時間，過了可能更誇張」、「機智的求職者生活」、「趕快說你哪家公司的給大家避個雷啊」。



樓主面對猛烈批評，於留言區現身「解畫」，指自己從事物流業司機，「出車時間真的沒有固定，有中午剛好就要出門送貨」，作為需要跑外勤的工作，大多數人都是依自己時間行程去調配休息或吃飯，強調沒有剝奪對方。有網民理解其工作性質後，提議他可有更好表達方式，「若是我有搭檔或新人，我肯定也是跟對方說好輪流去吃飯，而不是說我習慣忙完再吃，『你餓了再跟我說』」」。



台灣有新人被同事批評他首天上班未到中午時段便決定離職。（《未生》劇照）

新人首天上班 未吃Lunch即提辭職

「好奇問一下，有人會因為中午沒飯吃就離職嗎？」，台灣有打工仔於threads帳號發帖，指他近期在公司需要「帶新人」，但因為他自己習慣中午不吃飯，故和對方表示「把事情先忙完再說，如果肚子餓跟我說，我在（再）載你去買東西吃」，詎料還沒到中午時段，對方便提出請辭，他不知原故大感無奈，表示「滿臉問號」。

打工仔曾向新同事說，「把事情先忙完再說，如果肚子餓跟我說」。（《IT狗》劇照）

網民斥樓主：剝奪新人休息時間

帖文一出，網民瞬間狠斥樓主，「作為員工聽到這樣的話，一定會有壓力呀」、「上班最重要的3件事：打卡、吃飯、領薪水」、「你不吃飯是你的事，這是他的休息時間，你沒有權利剝奪」、「員工的午休時間一到，他就可以自行休息用餐，為什麼要等到肚子餓才跟你說？如果肚子不餓不能休息嗎？」、「你不吃但等他吃，那他也只能趕快吃一吃就回去工作，精神跟體力都很大負荷」、「如果他餓了剛好你在忙，你是立刻放下事情帶他去吃飯嗎？但你前面又說你習慣忙完再說」、「超討厭『忙完再說』這種X話，所以每天幾點吃飯還要看你心情是不是覺得忙完了，那他要幾點的時候才能問你是不是忙完了？還是等你通知他可以吃飯了？」。

全網力挺新人辭職決定

不少人因此力挺新人果斷辭職決定，「幫你翻譯給你聽：『我們沒有休息時間，你肚子餓要等我忙完才能去吃』，到底是要多壓榨」、「試用期都沒過就沒有吃飯時間，過了可能更誇張」、「機智的求職者生活」、「這（樓主）在職場上就是那種非常討人厭同事，如果你想拍老闆馬屁免費加班？大家（新人）是不是要跟你一樣做功德？」、「趕快說你哪家公司的給大家避個雷啊」。有人猜測新人應該還有其他考量因素，「都是累積的」、「還沒到中午就提離職，應該跟吃飯沒關係吧」。

事主解釋自己是物流業司機，出車時間不固定，所以習慣依時間行程去調配午休時間。（《不可思議》劇照）

事主為物流業司機：出車時間沒有固定

由於網民一面倒批評樓主「壓榨」新人等不是，他之後在留言區「解畫」，先是承認自己有錯，「關於吃飯這件事情，是我做的不對」。不過他表示自己其實從事物流業司機，每次貨車到達再卸貨，待他整理好貨物便要送貨，「出車時間真的沒有固定，有中午剛好就要出門送貨」。

加上新人暫時只負責「跟車」，他形容對方幾乎全程都在玩手機，偶爾貨物多才會主動幫忙，認為對方未至於「沒有（時間）休息」，再者跑外勤的工作，大多是依自己時間行程去調配休息或吃飯，並不是強制「一定要把行程跑完」，只是公司允許若提早完成工作，便可提早下班。

網民態度軟化 建議更好表達方式

有網民看過樓主解釋後表示理解，但就覺得他可有更好表達方式，「大家沒有注意到帖主工作環境常常是陌生地段，帖主提出載新人去，可能更多的是關心，不希望新人迷路。每個步驟也不是說隨時能暫停，不同職業有不同優劣項，別拿便利店之類去理解」 、「我自己工作是預約制，用餐時間其實也不固定，但若是我有搭檔或新人，我肯定也是跟對方說好輪流去吃飯，而不是說我習慣忙完再吃，『你餓了再跟我說』」。

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