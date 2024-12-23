00後實習生唔識用Copy & Paste快捷鍵！前輩鬧垃圾：淨係識玩手機

初入職場許多事都不懂，實屬無可厚非，但連基本電腦文書技能都不會，是否「有點兒那個」呢？有打工仔崩潰發文，指公司有位00後實習生詢問他，「點解唔使右Click滑鼠就複製貼上到？」，他聞言甚為震驚，因察覺對方竟不知道電腦可以使用Ctrl+C（copy）以及Ctrl+V（Paste）等快捷鍵，做到複製和貼上功能，當告知上述用法後，實習生則驚歎「原來咁簡單」，讓他傻眼不已，質疑「宜家啲零零後，個個淨係識得玩手機，連基本電腦操作都唔X識」。



帖文惹來網民熱議，有人分享其他00後於職場的離譜事，「有啲連space係咩都唔知」、「見過唔識用number lock，佢話keyboard右邊嗰排數字鍵用唔到」。惟有人覺得許多人轉為使用Macbook或Ipad，不熟悉Microsoft Windows（微軟）操作亦屬正常，「可能人哋用開mac book呢」、「可能人哋用開command+v呢」、「以前做中學功課都仲要電腦，宜家全部Ipad搞X掂」。



有打工仔發文，指公司有00後實習生不會使用Ctrl+C及V快捷鍵，做到複製和貼上功能。（《未生》劇照）

00後實習生「不會用Ctrl+C及V」快捷鍵

該打工仔在連登討論區以「宜家啲垃圾零零後唔識電腦基本操作」為題發帖，指公司有位實習生，某日詢問他「點解啲師兄唔使右Click滑鼠就複製貼上到？」，樓主驚訝不已，認為「咁簡單都唔識」，並教對方使用快捷鍵，即同時按Ctrl+C（先複製），然後同時按Ctrl+V（再貼上）。

港男批垃圾：個個淨係識得玩手機

實習生聞言猶如新奇大發現，表示「0知（完全唔知），原來咁簡單」。樓主因為不知年輕人用語「0知」的意思，詢問對方卻未有得到回覆，故疑惑稱「究竟發生咩事？」。他事後質疑如今年輕一代根本不會基本電腦操作，嘆道「宜家啲零零後，個個淨係識得玩手機」。

打工仔不滿00同事不會基本電腦操作，怒斥垃圾。（《未生》劇照）

網民分享更離譜事：有啲連space係咩都唔知

帖文掀起網民熱烈討論，不少人分享更多有關00後的職場離譜事蹟，「有條X樣話自己讀室內設計，連unzip（解壓縮）都唔識」、「上次我叫個00後同事reboot部機，佢問我咩係reboot，真係俾佢吹脹」、「見過唔識用number lock，佢話keyboard右邊嗰排數字鍵用唔到」、「有啲連space係咩都唔知」，不禁揶揄「又可以喺CV到加識ctrl+C或V」。

不過有人為00後年輕人平反，認為電腦技能和年齡根本無關，「似我之前同事，在電腦部工作超過20年，不懂ctrl+C或V」、「我Powerpoint用Presenter mode都震懾咗個同事」、「公司有啲X老係知道有ctrl C或V，但隻手唔協調做唔到，或者覺得無需要學，後生仔肯學嚟用算係咁」、「我覺得00後電腦操作無乜問題，可能大學成日用電腦做Assignment同Project，反而最大問題係唔識打中文字，又唔肯學」。

有網民指出年輕一輩慣常使用Macbook或Ipad，不熟悉Microsoft Windows（微軟）操作其實尚可理解。（資料圖片）

網民1原因指年輕人不會Windows操作屬正常

有留言更指出年輕一輩慣常使用Macbook或Ipad，不熟悉Microsoft Windows（微軟）操作其實尚可理解，「宜家邊有人會用電腦」、「可能人哋用開Macbook」、「人哋用開Command C+V」、「以前做中學功課都仲要電腦，宜家全部Ipad搞X掂」、「學校覺得個個都有電腦唔使教，點知屋企個個都唔使用電腦」，有人因此感嘆連登仔不自知成「老X忽」，「由以前笑人唔識用Fax機，到宜家笑人唔識用電腦」、「連登仔漸漸變成自己10年前口中嘅X老，果然每一代都係咁」。

（連登討論區）