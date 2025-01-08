01獨家│水警中六合彩頭獎$6923萬　消息人士：驚眼花叫同袍幫手對

【六合彩／頭獎】史上最高頭獎彩金1.28億元六合彩昨晚（1月7日）攪珠，結果有2注中頭獎（1張1注及2張0.5注），而今日（1月8日）瘋傳其中1名正頭獎的幸運兒是水警小艇分區隊員，以10元1注捧走高達6,923萬元獎金。《香港01》接獲認識該水警的知讀者確認消息，又引述知情人士指該水警以電腦投注百多元購買六合彩，其中1張10元投注中了頭獎。



史上最高頭獎彩金1.28億元六合彩昨晚（1月7日）攪珠，結果有2注中頭獎。（資料圖片）

水警幸運兒平日無賭博習慣 已決定辭職

消息人士表示，該名水警對號碼後獲知中獎，當劇以為自己看錯，遂叫同袍幫忙核對號碼，「佢以為自己眼花，驚馬會出錯」，最終確認的確中了頭獎，更展示馬會戶口截圖，獲得彩金6,923萬4,020元。

知情人士表示，中獎一刻，水警以為自己看錯，更叫同袍幫忙核對號碼。（讀者提供）

據悉該水警已決定「唔撈」

消息人士又說，該名水警平時沒有賭博習慣，「佢唔諗大海賭錢嗰啲」。至於是否會有警隊內部查核，消息人士透露「上頭只會第一時間查佢係咪開工買（六合彩）」，但直言由於水警已決定「唔撈」，「係咪開工買（六合彩）都無關係啦」。

知情人士說該水警已決定辭職。（讀者提供）

警員中六合彩毋須申報可領彩金

水警中頭獎消息引起社會熱議，有資深警官指出，根據《防賄條例》，這些六合彩「利益」不用向上級（特首）申請都可收取，而警隊內部對這方面也没有指引。換言之，若非當事人自爆中獎喜訊，事件應不會傳開去。

警隊多人曾中六合彩頭獎

警隊前「一哥」李明逵曾於1995年與同事合資買六合彩，結果中了3,800萬元頭獎，他獲分約700萬元。（資料圖片）

過往亦曾有警務人員中六合彩巨奬，當中最多人談論的是警務處前處長李明逵，於1995年與同事合資買六合彩，結果中了3,800萬元頭獎，他獲分約700萬元。

2007年，一名女警與另一名幸運兒中了逾7,000萬頭獎彩金，每人分得3,700萬元。2011年，一名駐守禮賓府的警員中了六合彩頭獎，與數名市民瓜分逾4,500萬，該警員獲逾1,300萬元。