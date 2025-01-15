港女叫外賣遭騷擾！外賣員致電邀約︰落街chill下　她大驚咁反擊

外賣員送食物上門，竟乘機追女仔？有港女近日在網上發文大呻，指日前為男友叫外賣，外賣員上門時「打量咗幾下」便離開，詎料其後收到1個陌生來電，竟然是該名外賣員致電，聲稱「咁啱仲有單喺附近，有無興趣落街chill下？」。港女大驚下打開手機的擴音功能，男友聞言即用自己的手機致電對方作出警告，而且事後報警備案，並且向外賣平台作出投訴。



港女直言「你做外賣有我電話地址，唔係畀你咁溝女囉」、「1個女仔，有人知自己住邊個單位真係會好不安」。網民留言直斥該外賣員行為不當，而且推測非首次這樣，「明顯慣犯嚟，有預謀犯案」，又建議樓主反擊，「叫你男友約埋班朋友去同佢『chill下』嘛」。



樓主上載該名外賣員曾2次致電的通話紀錄。（Threads圖片）

該名外賣員致電樓主，聲稱「咁啱仲有單喺附近，有無興趣落街chill下？」。（Threads圖片）

外賣員︰有無興趣落街chill下

樓主在Threads上載該名外賣員曾2次致電的通話紀錄，並表示本年1月初凌晨12時許為男友叫外賣，當時外賣員送食物上門，由於男友在廁所，所以由她領取，形容「男外賣員都打量咗我（樓主）幾下」，但樓主沒有特別留意，道謝後關門。

用膳期間，樓主接到1個陌生來電，對方竟是剛才該名外賣員，聲稱「咁啱仲有單喺附近，有無興趣落街chill下？」，樓主聞言大驚，立即開啟手機免提功能，和男友一起了解事件。男友事後再致電該名外賣員質問，對方聲稱「自己感情唔順遂，個人好lost（迷茫）」。

樓主男友事後致電該名外賣員質問，對方聲稱「自己感情唔順遂，個人好lost（迷茫）」。（《無用的謊言》電視截圖）

女事主報警兼向外賣平台投訴

樓主直言外賣員有客人電話和地址，但「唔係畀你咁溝女囉，有冇諗過1個女仔住其實真係會驚」，認為即使該名外賣員所言屬實（感情不順），「但騷擾人真係唔可取，你要搵人傾訴，唔該搵朋友」，樓主最終和男友報警，並向外賣平台作出投訴。

網民留言鼓勵樓主，「報警正確啊，呢段時間最好出入都要加倍留意」、「報警啱呀，騷擾你1次，點知有冇下次」，有人更教路女性叫外賣的自保方法，「好多自己住嘅女仔叫外賣，全部叫外賣員掛喺門口撳鐘，等外賣員走咗先拎」。

（Threads）