網紅打女性屁股被控性騷擾「越軌行為非首次」曾拐騙14歲女子開房
撰文：聯合新聞網
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台灣網紅團體「反骨男孩」成員孫生近期才傳出對女性拍屁股遭起訴性騷擾，如今卻又再次被爆料桃色糾紛！據《鏡週刊》報導，孫生過去曾拐騙14歲女網紅去開房，事後被老闆酷炫叫到工作室向女方道歉。事隔4日，他則無奈再次透露心聲，直言這輩子屢屢犯小人，讓他決定要改名。
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孫生26號在Threads上發文寫道：「這輩子犯太多小人，於是決定改名！」，但藝名仍會叫孫生。據悉，他原先的本名叫「余孫生」，而此次改名竟然連姓也想一起改掉，還稱「我想改孫xx」，並列舉了幾個名字讓網友們一起票選，「孫柏柏、孫泩帝、孫宥柏、孫星星」，希望網友們能提供一些建議。
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據《鏡週刊》報導指出，過去宛宛兒曾開網路街訪單元，影片中她邀路人挑戰打電話給前男友說：「我想你」就能獲得現金一千元（台幣）。其中，有位14歲的少女表示能打電話給孫生，起先孫生沒接電話僅用簡訊回女方：「怎麼了？」，宛宛兒則好奇追問：「孫生是你喜歡的類型嗎？」少女聽完秒回：「噁心死了。」一旁攝影師才出面爆料，孫生先前想騙這位少女去薇閣。
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據悉，這位少女當時年紀小還不知道「薇閣」就是旅館，差一點就打算跟著去，最後姊姊告訴她實情後，少女急忙拒絕孫生。少女更爆料，孫生後來被叫去酷炫的工作室，並當場向她道歉。
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