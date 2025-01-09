害己害人！元朗腳傷男氣定神閒躺馬路中心　網民斥危險：累死司機

將馬路當自己家睡大覺？日前有港男於社交平台分享影片，顯示有男子公然躺在馬路中心，其間雖然有不少車輛途經，但他表現氣定神閒，更拉高衫袖「翹起雙手」，完全無視自身安全和其他道路使用者，故稱「在香港公路睡覺是否chill guy？」。



許多網民批評男子舉動害己害人，「累死司機」、「如果真係睇唔到佢，就7日後返屋企」，又猜測對方或是碰瓷黨，好奇「如果出事，咁算自殺定交通意外？」。有人調侃男子，「邊個話躺平一定要喺屋企，敢想敢做活出自我」，更大玩「食字」遊戲，「瞓guy」、「係阻guy」、「如果（有車）碌咗過去，同佢打場齋係咪叫chill（超）渡？」。



元朗有男子無視車輛，公然躺在馬路中心。（threads影片截圖）

男子氣定神閒躺馬路中心

該港男在threads帳號上傳約19秒影片，驚訝稱「在香港公路睡覺是否chill guy？」。從影片所見，1名穿着藍色上衣的男子公然躺在元朗馬路上。他頭戴Cap帽，貌似用背囊墊頭，旁邊擺有1隻拖鞋，亦見他右腳疑似受傷，以保護固定器包裹小腿及腳踝位置。雖然不時有車輛途經，但男子氣定神閒，更拉高衫袖「翹起雙手」，如入無人之境，完全無視自身安全和其他道路使用者。

男子氣定神閒，「翹起雙手」躺馬路中心。（threads影片截圖）

不時有車輛途經他身邊，但他如入無人之境未理會。（threads影片截圖）

不時有車輛途經他身邊，但他如入無人之境未理會。（threads影片截圖）

男子行為被批危險：累死司機

片段引來不少網民斥責男子行為危險，批評他害己又害人，「食太空油忽上腦？」、「咁老定」、「當自己屋企」、「求上路喎」、「佢有心想自殺？」、「香港愈嚟愈多騎呢人」、「累死司機」、「如果真係睇唔到佢，就7日後返屋企」、「已經斷咗1隻（腳）」、「戴住個腳套，唔差在做多次（手術）」，又猜測對方或是碰瓷黨，好奇「如果出事，咁算自殺定交通意外？」。

網民玩「食字」：係阻guy

有人揶揄男子氣定神閒態度，「邊個話躺平一定要喺屋企，敢想敢做活出自我」、「心裏有沙，躺到那裏都是馬爾代夫」、「係咪何生出咗街瞓？」。有網民就玩「食字」，「瞓guy」、「係X guy」、「係阻guy」、「Chill唔Chill就唔知，但肯定係Poor Guy」、「如果（有車）碌咗過去，同佢打場齋係咪叫chill（超）渡？」。

有網民分享照片，指早前亦曾遇到有男子赤裸上身，躺於馬路上。（threads圖片）

（threads＠kidneychung）