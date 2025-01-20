港鐵女乘升降機阻輪椅！被要求「企入少少」咁寸爆　被公審掀爭議

港鐵電梯應讓有需要人士使用。有乘客在網上發文及相，大呻在港鐵金鐘站等候升降機，因其中1部升降機壞了，所以剩下的電梯好多人包括輪椅及BB車在排隊，而他見到不少「行得走得」的年輕人在排隊，認為他們阻礙了真正有需要的人士使用；加上有後生女進入升降機後站在中間，阻到輪椅進入升降機，其他人叫她站入一點，她笑笑口回應「自己都有權搭lift」，態度令樓主十分不滿，忿而公審該後生女。



帖文引來網民熱議，不少人反鬧樓主「道德勒索」、「腳痛唔X得？」、「你都講得幾X搞笑，排隊等電梯就叫取笑人地嘅不幸，大家平等㗎囉，要坐咪等多一兩round囉，有必要道德綁架嗎」。也有人認為「唔知幾時開始，已沒人排優次兩行，個個排優先，重要打尖，隊都唔排，搵人和車塞住個出口，一開門就想撞入去，現在冇人會出聲，人格墮落至此」。



樓主大呻在金鐘港鐵站等候升降機經歷。（Threads圖片）

港鐵金鐘站年輕人與輪椅及BB車排升降機

有乘客在社交平台Threads上發文大呻在金鐘港鐵站等候升降機時，發現其中一部升降機壞了，剩下的一部升降機有好多人包括輪椅及BB車在排隊，同時見到不少「行得走得」的年輕人在排隊，認為這些年輕人阻礙了真正有需要的人使用升降機。

後生女阻礙輪椅入升降機

樓主又指，有後生女進入升降機後站在中間，阻着輪椅人士進入電梯，「人哋請佢企入去少少，就喺到笑笑口話自己都有權搭lift（升降機）」，態度令樓主不滿，忿而公審該後生女，「希望你明白冇人唔畀你搭lift，但係你亦都唔需要咁講野，你行得走得係你嘅福份，冇需要去取笑人哋嘅不幸」。

有網民不滿樓主「道德勒索」。（資料圖片）

網民批樓主：道德勒索

帖文隨即在網上瘋傳，不少人感嘆不止關愛座，連使用升降機也被「批鬥」，鬧樓主「道德勒索」、「腳痛唔X得？」、「如果人哋條腰有事，又或者膝頭哥有時，咁會唔會有機會誤會咗人哋呢？假設人哋係孕婦，啱啱有咗，咁又何必去話人呢？大家包容下會唔會好啲呢？」、「你都講得幾X搞笑，排隊等電梯就叫取笑人地嘅不幸，大家平等㗎囉，要坐咪等多一兩round囉，有必要道德綁架嗎」、「大家排隊啫，人哋又無打尖，佢係有權搭。搭電梯不是某啲人專利」。

有網民撐樓主：唔肯企入啲嗰啲人好乞人憎

不過也有人認同樓主，「唔肯企入啲嗰啲人真係好乞人憎嘅」、「唔知幾時開始，已沒人排優次兩行，個個排優先，重要打尖，隊都唔排，搵人和車塞住個出口，一開門就想撞入去，現在冇人會出聲，人格墮落至此」。