賤男與好友酒後輪姦前女友！手壓受害人供友性侵　咁辯解下場出爐

台灣1名渣男竟聯同2男子輪姦前女友！屏東1名黃姓男子邀前女友到住處喝酒，同場另有王、楊2男，竟趁女方不勝酒輪流性侵，前女友已拒絕其反抗，但黃男性侵得逞後壓住她的雙手還友人繼續性侵，直接對方現任男友致電才成功脫困，最終同日到醫院驗傷並報警。



前男友受審時稱聲告受害人是「同居男女朋友」，平日喝酒後會合意性交，另外2被告則同樣說酒醉拒認罪。不過，法官認為受害人報警後供述及驗傷都證明曾被性侵，而且3男曾用通訊程式「夾口供」誣陷受害人「發酒瘋」，證供又出現前後矛盾，判3男二人以上共同犯強制性交罪，判囚7年6個月至9年10月。



屏東黃姓男子與好友相約前女友小美（化名）在家中喝酒。事後小美不勝酒力先休息，3男竟輪流性侵對方。（示意圖/Unsplash）

男子趁前女友不勝酒力性侵

綜合台媒報道，台灣屏東黃姓男子於2023年6月27日與王姓、楊姓男好友喝酒，再約前女友小美（化名）出仔，一行4人回家中喝酒。小美不勝酒力先上床休息，黃男竟無視小美反抗、哭泣強行性侵，之後再壓住小美的手，讓2名友人繼續性侵。直至小美現任男發訊息及致電，好才得以脫困，並於同日報警及前往醫院驗傷採證，事件才得以曝光。

辯稱為「半同居男女朋友」關係

案件審理期間，黃男辦稱和小美是「半同居男女朋友」，平日喝酒後都會發生性關係，認為是合意性交，他完事即睡着，沒壓住對方的手，否發發生過「2人以上共同強制性交」。王男剛表示當晚醉酒睡着，沒碰過小美，如果有性侵對方當下已可報警，楊男同樣辯稱醉酒，沒用性器官摩擦對方的私處。

被害人指當時被三人性侵後，直到現任男友不斷致電才成功脫身。（示意圖/GettyImages）

現任男友不斷致電才脫困

小美則回憶當晚現場，當時王楊2男躺在床兩側，喝到凌晨4、5點她準備回家，黃男突然叫她躺在床尾，她照做後就被侵犯。楊男亦在自己身上磨蹭，但已經沒力氣做出反應，後來聽到楊男跟王男表示無法做這回事，就離開去旁邊，她再度被王男性侵。直到男友不斷致電她才得以脫身，離開後3男開車追上聲稱送她回家，過程中扮作無事發生。

3男發訊息討論應對調查

法官認為被害人供述無可疑之處，據報案內容及驗傷等都足以證明她曾被性侵，案中3男都是她的朋友，也沒陷害他們的動機。其中案中前男友和楊男都有和受害人商討和解的可能，唯獨拒絕和王男和解，證明她不是想勒索高額賠償誣告。同時，3男的證供也出現矛盾，王男提到他曾叫醒其中一人，而另外2被告都堅稱全程醉酒，而3男發現受害人提告後，曾用通訊程式討論不出庭、拖延調查等方式，談到一起供稱是受害人「發酒瘋」、「你不要做筆錄被嚇一下就什麼都講」、「還沒查到都隨人講」等訊息提醒彼此。

男友作供指，當日接女友時對方全身發抖哭泣，他馬上致電王男，對方很清醒地否認。事後睡覺時，女友一被碰都會嚇倒，下意識想作出攻擊，女友陷入抑鬱狀態1、2個月。法官認為被害人的狀態與遭受性侵的創傷後遺症吻合。

終判被告3人強制性交罪罪成，黃男判刑9年10月，王男判8年，楊男判7年6個月。（示意圖/GettyImages）

前男友與受害人和解仍難減刑

法官審酌3被告與被害人為朋友關係，竟不顧友誼共同性侵，犯罪行徑大膽，造成身心難以抹滅之永久性創傷。3人案發後串供卸責、毫無悔意，雖然前男友黃男和受害人以40萬新台幣（約10萬港元）達成和解，但客觀上難再減刑，判3被告二人以上共同犯強制性交罪，王男判刑9年10月、前男友黃男判8年、楊男判7年6個月。

（綜合）