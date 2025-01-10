男友家極髒臭3狗隨地便溺　未來公婆提1建議　她秒分手︰拒住鬼屋

能否和伴侶白頭偕老，除雙方意願，有時更重要的是對方父母。台灣1名女子表示，和前男友交往5年，對方外表整整齊齊，還把她照顧得很好，但有次前往對方住所留宿，才驚覺其「原生家庭衛生習慣超級糟糕」，前男友一家雖然飼養3隻狗，但從不帶犬散步，而且放任寵物在家便溺，她甚至目擊到家中有狗糞，「狗騷味重到一出電梯就聞到」，加上堆滿食物廚餘、雜物和骯髒衣服，「簡直比鬼屋更像鬼屋」。



台女繼續和前男友交往，但甚少再去到對方住所留宿，去到談婚論嫁時，前男友父母得悉台女有意買樓，竟然提議將錢交給他們，然後他們讓出「鬼屋」，條件是前男友2名姊姊住到嫁人，台女形容當時聽到「爆哭說要走」、「生理反應太大直接對路邊水溝吐了」，批評前男友默許父母提出過份要求，最後分手收場。



許多網民指出「這家人算盤打得也太精了吧，是找你來想把破房子賣給你換現金而已」、「快逃，要是結婚了，你可能會憂鬱症（抑鬱症）」、「真的希望他整家人不要出來禍害別人了」。



樓主形容男友一家住所堆滿骯髒衣服，「人太多，衣服都放一堆在那再一起洗，有很重的悶臭味」。（示意圖/gettyimages）

台女一直在乾淨環境生活

樓主在「Dcard討論區」表示，自己目前30歲，和父母住在「透天」（意即獨立屋），有各自的生活空間和衛浴設施，加上母親和大學室友都有潔癖，所以她一直在乾淨環境生活。

樓主約5年前起和前男友交往，對方「本身是個蠻愛乾淨的人，外表也整整齊齊完全」，完全沒有想到其原生家庭的衛生習慣如斯恐怖，第1次前往對方住所全因購買深夜至凌晨時份的機票，所以住在男友住所再一起出發，結果卻是惡夢的開始。

男友一家飼養3隻狗，對方家人從不遛狗，全屋都是狗隻體味，「狗騷味重到一出電梯就聞到」，家人亦沒有教導寵物定點大小二便，「一進門要閃屎閃尿」。（示意圖/gettyimages）

男友住所衛生惡劣 台女直擊狗糞崩潰

首先男友一家飼養3隻狗，雖然是小型犬隻，但對方家人從不遛狗，全屋都是狗隻體味，「狗騷味重到一出電梯就聞到」，家人亦沒有教導寵物定點大小二便，「一進門要閃屎閃尿」，狗隻甚至便解後直接上沙發。

男友住所是「有年代的小公寓」，2房1廳1廁加上置物間，全家住在屋內，包括男友父母和2名姊姊，陽台堆滿雜物，「長年陰暗看不到太陽…窗戶等於不存在」。

樓主留意到「桌子看起來超黏，堆滿食物雜物」，而且廚房雪櫃和地板同樣堆滿食物，廚餘亦放在一起，因而吸引到果蠅，家中原本有2個沙發，其中1個堆滿骯髒衣服，「人太多，衣服都放一堆在那再一起洗，有很重的悶臭味」。廁所更是有陳年尿垢，冇窗導致非常潮濕，樓主當時見到有狗糞在中間，直言「簡直比鬼屋更像鬼屋」。

廚房雪櫃和地板同樣堆滿食物，廚餘亦放在一起，因而吸引到果蠅。（示意圖/gettyimages）

想買樓結婚 未來老爺奶奶提議轉售「鬼屋」

男友父母非常熱情，樓主硬住頭皮住下來，男友房間在雜物房旁邊，慶幸「還好房間算乾淨」，由於男友「是很棒的人，也很照顧我」，當時樓主以為只要避開「鬼屋」就可以繼續交往。

去年男友有結婚念頭，樓主父母願意提供300萬新台幣（約76.6萬港元），加上自己存款200萬新台幣（約51萬港元），加上自己的收入，可獨力買到心儀單位，豈料男友突然表示其父母想和她商討結婚一事。未來老爺和奶奶當時直言「可以把買房錢給他們」，他們搬去鄉下買樓陪伴爺爺嫲嫲，然後他們將「鬼屋」賣給樓主，聲稱公寓市值超過500萬新台幣（約127萬港元），條件是2名女兒繼續暫住，直到嫁人搬走。

未來老爺和奶奶得悉樓主有意買樓結婚，直言「可以把買房錢給他們」，他們搬去鄉下買樓陪伴爺爺嫲嫲。（示意圖/gettyimages）

台女嘔完提出分手 網民齊聲恭喜

樓主形容當時「聽完腦袋一片空白，再來就耳鳴，直接開始爆哭說要走」，對方父母嚇到不知所措，吩咐兒子帶同樓主離開，樓主「生理反應太大，直接對路邊水溝吐了」。

樓主在帖文指出，如果依言以錢換樓，自己無錢重新裝修，男友亦沒有創業資金，「一想到未來生活要在那個地方」，加上男友明知樓主對衛生的要求，亦知道自己住所環境惡劣，仍然默許父母提出上述建議，於是她提出分手，即使對方提出復合，她也拒絕，重新過上新生活。

大量網民留言指「根本故意在測試你的底線」、「還真有長輩不要臉到拿後輩的錢」、「分手很果斷！說要商談結婚，結果一開口就是覬覦人家財產，超級不要臉」、「幸好你夠清醒！很棒！」。

（Dcard討論區）