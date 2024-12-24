大學生拍拖4個月花$64萬！男友送愛馬仕手袋$XX萬　分手即提索償

這是大學生拍拖的花費金額？江西法院日前處理1宗分手調解案件，事緣當地2名大學生交往時，男方在拍拖的4個月內花費了近60萬（人民幣，下同，約64萬港元），包括送要價20萬（約21萬港元）的HERMÈS愛馬仕手袋、2.75萬（約3萬港元）的Dior手袋等，分手後他認為這些花費是以結婚為前提的「贈與」，故入稟要求女方償還全部費用。一審法院原本判前女友要還近40萬（約43萬港元），她不服上訴，最後經調解同意只還30萬（約32萬港元）。



案引起網民熱議兼錯重點，紛紛好奇該大學生為何如此有錢，「一個八線地級市的一個大學生這麼有錢，深挖一下看看」。



內地21歲大學生和19歲大學生拍拖，4個月花近64萬元。（示意圖／資料圖片）

內媒報道，江西吉安市中級人民法院出現1宗特別案件，法院要調解1宗大學生拍拖後分手引發的「贈與合同糾紛」。案情指，事件始於2023年12月，當時21歲的劉男在社交平台認識19歲的羅女，當時大家皆為大學生，去到今年1月雙方正式拍拖。

送21萬元HERMÈS手袋、3萬元Dior手袋

兩人行蜜運期間，劉男不時送名貴禮物給對方，當中不少是要價不菲的奢侈品和「包包」，包括20萬元（約21萬港元）的愛馬仕（HERMÈS）手袋、2.75萬（約3萬港元）的Dior手袋、3.98萬元（約4.2萬港元）的高爾夫球桿等。

男大生在社交平台結識19歲女友，稱以結婚為目標和對方拍拖，故大手筆送禮。（示意圖／資料圖片）

另一方面，劉男多次向女友進行大額轉賬，直接發錢「金援」，例如初次見面就轉帳8,888元（約9,600港元）表達心意、5月12日轉賬52,000元（520是普通話「我愛你」諧音、約5.5萬港元）表示心意、又發5.2萬給對方去旅行。交往的4個月內，劉男合共轉賬逾40萬元（約43萬港元），又為對方「代付」近18萬元（約19萬港元），情侶旅行時又支付了近3萬元（約3.2萬港元）的費用。

發大利市1封2.5萬

劉男又供稱，自己還試過為女友發「大金額紅包」（大利市），例如是2.5萬（約2.7萬港元）利市、對方看病也會發1萬元（約1.1萬港元）利市、而且還買了價值近3萬（約3.2萬港元）的手提電腦送女友。

好景不長，今年5月雙方鬧分手，失戀劉男認為拍拖期間所有的轉帳及為對方「找數」的舉動，全部都以長遠發展及結婚為目標的「贈與」。如今雙方分手，當初要締結婚姻的目的已無法實現，即「贈與」的條件無法達成，劉男要求羅女返還交往時贈與的所有款項，具體數字是594,191元。

經調解，最終前女友要還32萬人民幣。（示意圖／資料圖片）

經調解前女友要退還32萬元

不過，羅女認為拍拖時劉男的所有轉帳都是對方自願贈與，分手就要求返還沒有依據，因為無法達成其識，雙方鬧上法院。原審法院處理時，認為羅女的確應返還部分款項，要退還約40萬，但羅女不服上訴到中級法院，雙方要轉由法院調解。最終，因為羅女同意在1年半內償還30萬（約32萬港元），雙方達成共識。

網民揶揄男事主:「這真的是完全靠錢砸出來的，富哥就是不一樣」。（示意圖／資料圖片）

網民震驚：哪來的土豪大學生

事件引起熱議，但全錯重點聚焦在大學生拍拖花費上面，又好奇男事主身份， 「一個八線地級市的一個大學生這麼有錢，深挖一下看看」、「看來還是江西同胞最有錢」、「現在學生都這麼有錢嗎？」、「哪來的土豪大學生」、「4個月，60萬？」、「這真的是完全靠錢砸出來的，富哥就是不一」。

（綜合）