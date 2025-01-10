的士情侶吵鬧　女方哭訴被家暴︰佢想打我呀　司機向警車求助獲讚

搭的士時趁機向司機哭訴被家暴？網上日前流傳1條的士車cam片，顯示1對疑為情侶的男女乘客登上的士，其中女方不斷哭叫，指控男友「佢返到屋企，想打我呀」、「佢打我呀，我唔要屋企」，不但聲稱指甲都遭到對方打甩，甚至不獲男友批准致電父親求助。男友向的士司機解釋女友只是飲醉，司機一邊駕車，一邊勸喻女方冷靜，其間附近有警車駛至，女方哭求警方協助。



隨後的士司機下車，相信向警方求助，女方突然回復冷靜，然後見到警員後繼續哭叫並下車，男方唯有跟着下車，警員上前了解事件。



有網民擔心女方情況，但亦有不少網民留意到女方片中突然「變臉」，低聲疑似說了1句「X！玩呀嘛，好呀，玩呀」，留言指「個女仔變臉到好得人驚，直頭有種心寒」、「個男仔似被人玩多囉」、「無論點都好，交畀警察係最正確的做法，畀個like的士大哥」。



影片左下角事後被人用蠟筆小新遮蓋，遮掩的士司機容貌，男女主角容貌沒有特別處理，該對情侶最初已經登上的士，駕駛期間，雖然男方試圖按住女方，但女方仍然不停尖叫，而且不斷甩手伸腿踢人掙脫。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

女方指控遭男友家暴 聲稱︰指甲都甩埋

相關影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約3分鐘，影片左下角事後被人用蠟筆小新遮蓋，遮掩的士司機容貌，男女主角容貌沒有特別處理，清晰可見。

該對情侶片段初已經登上的士，駕駛期間，雖然男方試圖按住女方，但女方仍然不停尖叫，大喊「唔好再打我呀」，甚至威脅「我跳出去」，而且不斷甩手伸腿踢人掙脫。她更向司機指控遭男友毆打，「佢返到屋企，想打我（女方）呀」、「我唔要返屋企」、「我指甲都甩埋」，甚至要求「你（男友）畀我打畀我老豆」、「你連電話都唔畀」。男方解釋女友只是飲醉，並將女友手指展示給司機了解，自辯「你睇下佢啲指甲點樣甩」，司機一邊駕車，一邊勸喻女方冷靜。

女方哭叫「返到屋企，佢（男友）打我（女方）」、「我唔返屋企」、「我指甲都甩埋」，甚至要求「你（男友）畀我打畀我老豆」、「你連電話都唔畀」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機停駛下車，相信向警員求助，女方突然冷靜起來低聲說話，疑似說了1句「X！玩呀嘛，好呀，玩呀」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機下車 女方突冷靜︰玩呀嘛，好呀，玩呀

剛巧路上有警車，女方彷彿見到救星，多次要求警員協助，再次向男友提出「唔好再打我」，司機詢問「你睇吓你哋2個想點」，繼而停駛下車，相信向警員求助。

警員行來時，女方心情突然平伏並向男友低聲說話，疑似說了1句「X！玩呀嘛，好呀，玩呀」，見到警員開車門後，男友解釋「我女朋友飲醉酒」，女方即向警員哭訴遭男友家暴和要求致電父親，但遭男友奪去手機，男方正當想解釋，女方突然下車，男友隨後跟着下車，由於超出拍攝範圍，所以未知後續發展。

男方正當想向警員解釋事件時，女方突然下車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

眾人下車，由於超出拍攝範圍，所以未知後續發展。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民相信女方有心鬧事 大讚司機處理得當

有網民擔心女方狀態，「條仔講都口窒窒 點信佢」，但許多網民留意到，女事主在司機下車找警察時「一秒變臉」，「好似講:你要玩我？好呀，玩吖」、「似係發酒癲多啲啵」、「警察嚟嗰時低頭細細聲講： X想玩呀？ 玩吖」，故認為「擺明玩嘢啦，女仔係咁話男朋友返到屋企想打佢，即係冇打，同埋冇人嗰時，佢突然又好平靜」、「可能呢對情侶平時相處都要鬥智鬥力互整，情趣嚟」。

網民又大讚司機做法，「司機做法正確」、「無論點都好，交俾警察係最正確的做法」、「俾個 like 的士大哥」、「個司機都好醒目」，又關注2名乘客最後有沒有支付車資。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）