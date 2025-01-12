旺角食肆可樂收呢個價　小紅書女呻埋單$XXX　網民見店名︰正常價

本港物價一直高企，震驚不少遊客。1名女子在小紅書表示，日前到Pizza Express位於旺角的分店用膳，連同加一服務費，2人合共消費532.4元，「結帳的時候驚呆了」，「萬萬沒想到1瓶可樂38元，加服務費就過40元了」，她認為「周末北上是對的，532元在深圳可以吃一整天」。



大量網民笑言「菜單上沒有價格嗎？驚呆了」、「Pizza Express 2百幾1位係好正常嘅價錢，想平去食其他」、「萬萬沒想到你吃東西不看價錢就下單」。



樓主指可樂是後加，不知道價錢，「萬萬沒想到1瓶可樂38元」，連同加一2瓶可樂就接近100元。（小紅書圖片）

樓主一行2點了肉醬長通粉、北京烤鴨口味薄餅、雞翼，以及2瓶可樂。（小紅書圖片）

小紅書女大呻︰2瓶可樂近$100

樓主在小紅書上載收據和食物照片，可見當日正是去年12月26日拆禮物日下午約1時，樓主一行2人前往Pizza Express位於旺角太子道西的分店，他們叫了肉醬長通粉、北京烤鴨口味薄餅、雞翼，以及2瓶可樂，連同加一合共532.4元，形容「結帳的時候驚呆了」。樓主更指可樂是後加，不知道價錢，「萬萬沒想到1瓶可樂38元」，連同加一2瓶可樂就接近100元。

樓主等2人叫了肉醬尖管麵、北京烤鴨口味薄餅、雞翼，以及2瓶可樂。（小紅書圖片）

連同加一合共532.4元，樓主形容「結帳的時候驚呆了」，但網民形容「你去Pizza Express食呀，價錢係咁」、「說實話，你這頓飯在香港算是便宜的了」。（小紅書圖片）

網民︰這頓飯在香港算是便宜的了

樓主直言「周末北上是對的，532元在深圳可以吃一整天」，許多網民笑言「來香港就是花錢呀！省錢誰來」、「你去Pizza Express食呀，價錢係咁」、「說實話，你這頓飯在香港算是便宜的了」。

（小紅書）