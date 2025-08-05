人有三急，在外有如廁需求時不少人會找公廁解決，不過每天都有大量人口流動的公廁衛生品質參差不齊。



一名女網友在Dcard上發布貼文，表示一直習慣把隨身袋掛廁所門的掛勾上，直到近日才發現許多人認為公廁衛生堪憂，再怎麼不方便也拒絕使用。

去公廁個袋放邊？女網友驚悉「很多人堅拒用門後掛勾」 理由曝光（01製圖）

上討論區驚悉大多數人死都不用公廁廁格的掛勾 點圖放大看看網友意見：

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原PO看到有人討論女生在外如廁很麻煩之類的話題，有網友建議袋子可以掛在掛勾上，卻引發一堆人勸退，這讓她非常驚訝，詢問：

所以大部分人都不會把袋子掛在上面嗎？

她納悶，雖然可以將袋子交給閨密或是男友保管，但如果只有一個人時該怎麼辦？

她接著提問，如果是有長背帶的袋子還可以理解，因為可以背身上，但如果是帆布袋或手提包、肩揹包等短背帶，難道大家還是寧願不掛掛勾嗎？還有衛生品質相對有保障的地鐵站和百貨公司，她直言看不出來哪裡很髒，好奇是不是多數人可以接受這些廁所的掛勾。

貼文曝光網友紛紛回覆：

「掛啊！總比東西掉出來碰到地上好吧」

「袋子本來就很多細菌了」

「我會看廁所乾淨度決定要不要掛，如果很髒會寧可不要掛袋子」

「看門板，肉眼沒看到髒我就掛，不然沾到更髒」

「有掛勾就掛，不然可以先用濕紙巾把袋子會碰到的牆壁擦一擦」



也有網友堅定拒絕使用掛勾：

「不掛，門真的超髒，但我袋子很小可以背著」

「我是死都不會掛，拼了命也要把東西全部抱在手上，我有潔癖」

「能不掛就不掛，就是寧願上廁所超麻煩也不掛」

「絕對不掛，除非是可以丟掉的紙袋，不要覺得肉眼看起來乾淨就是真的乾淨，只要沖水細菌不是就會噴到牆壁門板上」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】