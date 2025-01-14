28歲仔出錢墮胎！揭前女友有性伴　疑非BB經手人　威脅發裸照捱告

以為自己是「經手人」出錢讓她墮胎，到頭來BB的爸爸另有別人？新加坡28歲男子去年1月與1名女子拍拖，7月時雙方分手，但伋維持性關係至9月，其後前女友表示懷孕，男子認為是自己的骨肉，故出錢讓對方墮胎。



不過，男子其後意外登入了前女友的Google戶口，揭發她有玩約會程式、找酒店，甚至跟其他男子有露骨對話，更向朋友透露想和網友性交等，男子憤然覺得自己非前女友腹中胎兒的經手人，感到受騙而動怒，竟以發布裸照去威脅前女友出來見面，最終對方報警提告。



被告出錢給前女友墮胎後，懷疑自己非BB的「經手人」，故以發布裸照威脅前女友見面。（示意圖／Getty Images）

分手後前女友懷孕 被告出錢墮胎

據新加坡傳媒報道，案情指，現年28歲的男被告去年1月和受害人拍拖，同年7月分手， 但2人維持性關係直到9月，其間他取得對方裸照及性愛片段。不久後前女友懷孕，他認為自己是經手人，便付錢讓對方墮胎。

揭前女友與其他男子有露骨對話

不過，到去年11月中，被告發現個人電腦登入了前女友的Google戶口，他偷看了裏面的資料和瀏覽紀錄，發現多封約會程式的通知，當中有一些是和其他男子的露骨對話，並得知前女友9月份時告訴朋友，自己想和網友性交，被告馬上懷疑自己並非胎兒的爸爸。

被告擅自登入前女戶的社交平台帳戶，發現對方和其他男子的露骨對話。（示意圖／Getty Images）

以發布裸照要脅前女友見面

被告陸續登入前女友其他社交平台及電郵帳戶，改密碼並發短訊給前女友，要求盡快見面，揚言不再對她仁慈，不回應就刪除其IG帳戶及在其帳戶發布交往時拍下的裸照。

前女友未有回應，被告先在前女友的社交平台帳戶上傳她和1名男子的露骨對話截圖，標記前女友手機號碼及對方的母親。隨後他再用前女友電郵發信給女方的父親，附上前女友在網上找酒店、約會平台紀錄及和平台用戶的露骨聊天紀錄等資料。前女友得知後叫父親別看並刪除，之後報警，被告最終因濫用電腦法令罪被捕。

控方認為被告發布聊天紀念，會徹底毀掉年輕女性的聲譽。（示意圖／Getty Images）

控方斥發布聊天紀錄毀女子聲譽

控方認為，被告入侵受害人多個帳戶，嚴重侵害私隱，而且所發布的聊天紀錄會「徹底毀掉1名年輕女子的聲譽」。被告又發電郵給受害人父親，再威脅要發布裸照，更令她飽受折磨。

辯方律師則求情指，被告一直以為自己是胎兒經手人才會出錢墮胎，其後驚揭受害人和其他男子有性關係時，感到被羞辱和被騙，才做出過激舉動。法官則指出，被告連續發短訊一直要脅受害人見面，卻從未正式問胎兒是否自己骨肉，被告共被控8項抵觸濫用電腦法令罪，他已承認其中3項，其餘候判。

（綜合）