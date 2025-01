海灘着Bikini泳衣屢被搭訕！辣妹做1事嚇退騷擾男　網民讚：絕招

正所謂「窈窕淑女,君子好逑」,男士想結識心儀女士無可厚非!有英國女遊客在澳洲海灘遊玩時,或許是穿着比堅尼(Bikini)泳衣關係,屢遇陌生男子上前搭訕,她覺得很是騷擾,但又不想以強硬態度拒絕,所以當有男子靠近時便拿起手機拍攝,稱「I just have to show you to my mom before I give you my number(給你電話號碼之前,先讓我媽媽看看你)」,嚇得不少男子以手遮擋鏡頭,然後轉身離去。



影片曝光後,許多女網民都讚揚其方法可取,同時質疑落跑的男子肯定有「貓膩」,「會閃的通常一定不是單身,或是想要做壞事」、「和媽媽視訊真的是大絕招」、「太棒了,謝謝你教我這招」。



英國有女子穿著比堅尼泳衣到澳洲一海灘,屢被陌生男上前搭訕。(「leilalayzell」IG影片截圖)

海灘穿比堅尼屢被搭訕 辣妹拿手機做1事嚇退眾男

綜合外國媒體報道,來自英國倫敦女子較早前於其Instagram帳號「leilalayzell」分享影片,萊澤爾(Leila Layzell)當時正身處澳洲的邦迪海灘 (Bondi),穿上粉紅色的比堅尼泳衣,引來不少陌生男子搭訕。影片拍到有男子上前詢問她拿電話號碼,女子於是拿起手機拍攝,稱「I just have to show you to my mom before I give you my number(給你電話號碼之前,先讓我媽媽看看你)」,嚇得對方馬上轉身離去。

男子以手遮擋鏡頭 似乎不想容貌曝光

其後另一位男子同樣上前搭訕,但發覺萊澤爾拿着手機拍攝,並詢問「You want to say hi to my mum?」時則馬上提高警覺,不斷以手遮擋鏡頭,似乎不想容貌曝光。萊澤爾之後形容,對方離開時曾試圖搶過她的電話。

對搭訕感煩擾 為人身安全以溫和方式婉拒對方

萊澤爾事後表示,雖然不停遇到陌生男子上前搭訕感到很困擾,不過「我們不能只要求人們滾開或類似的事情,因為這是個安全問題,你永遠不知道他們會如何反應」,加上她覺得男子都是已婚人士,所以才會想到拿出手機拍攝片段,以溫和方式婉拒對方。

女子認為對方都是已婚人士,但不想以強硬態度作拒絕,「你永遠不知道他們會如何反應」。(「leilalayzell」IG影片截圖)

網民讚大絕招:會閃的一定不是單身

影片曝光後,許多女網民都大讚萊澤爾方法,「這是個好方法,能分辨出這些男人是不是有壞意圖」、「和媽媽視訊真的是大絕招」、「太棒了,謝謝你教我這招」。有留言認為男子若然害怕或是不想上鏡,定是有「有景轟」,「會閃的通常一定不是單身,或是想要做壞事」、「已婚男立刻被嚇跑」、「沒錯,他們就是不想被(伴侶)抓住」、「清楚表明他不是個忠誠情人」。

(綜合)