海灘着Bikini泳衣屢被搭訕！辣妹做1事嚇退騷擾男　網民讚：絕招

正所謂「窈窕淑女，君子好逑」，男士想結識心儀女士無可厚非！有英國女遊客在澳洲海灘遊玩時，或許是穿着比堅尼（Bikini）泳衣關係，屢遇陌生男子上前搭訕，她覺得很是騷擾，但又不想以強硬態度拒絕，所以當有男子靠近時便拿起手機拍攝，稱「I just have to show you to my mom before I give you my number（給你電話號碼之前，先讓我媽媽看看你）」，嚇得不少男子以手遮擋鏡頭，然後轉身離去。



影片曝光後，許多女網民都讚揚其方法可取，同時質疑落跑的男子肯定有「貓膩」，「會閃的通常一定不是單身，或是想要做壞事」、「和媽媽視訊真的是大絕招」、「太棒了，謝謝你教我這招」。



英國有女子穿著比堅尼泳衣到澳洲一海灘，屢被陌生男上前搭訕。（「leilalayzell」IG影片截圖）

海灘穿比堅尼屢被搭訕 辣妹拿手機做1事嚇退眾男

綜合外國媒體報道，來自英國倫敦女子較早前於其Instagram帳號「leilalayzell」分享影片，萊澤爾（Leila Layzell）當時正身處澳洲的邦迪海灘 (Bondi)，穿上粉紅色的比堅尼泳衣，引來不少陌生男子搭訕。影片拍到有男子上前詢問她拿電話號碼，女子於是拿起手機拍攝，稱「I just have to show you to my mom before I give you my number（給你電話號碼之前，先讓我媽媽看看你）」，嚇得對方馬上轉身離去。

男子以手遮擋鏡頭 似乎不想容貌曝光

其後另一位男子同樣上前搭訕，但發覺萊澤爾拿着手機拍攝，並詢問「You want to say hi to my mum？」時則馬上提高警覺，不斷以手遮擋鏡頭，似乎不想容貌曝光。萊澤爾之後形容，對方離開時曾試圖搶過她的電話。

對搭訕感煩擾 為人身安全以溫和方式婉拒對方

萊澤爾事後表示，雖然不停遇到陌生男子上前搭訕感到很困擾，不過「我們不能只要求人們滾開或類似的事情，因為這是個安全問題，你永遠不知道他們會如何反應」，加上她覺得男子都是已婚人士，所以才會想到拿出手機拍攝片段，以溫和方式婉拒對方。

女子認為對方都是已婚人士，但不想以強硬態度作拒絕，「你永遠不知道他們會如何反應」。（「leilalayzell」IG影片截圖）

網民讚大絕招：會閃的一定不是單身

影片曝光後，許多女網民都大讚萊澤爾方法，「這是個好方法，能分辨出這些男人是不是有壞意圖」、「和媽媽視訊真的是大絕招」、「太棒了，謝謝你教我這招」。有留言認為男子若然害怕或是不想上鏡，定是有「有景轟」，「會閃的通常一定不是單身，或是想要做壞事」、「已婚男立刻被嚇跑」、「沒錯，他們就是不想被（伴侶）抓住」、「清楚表明他不是個忠誠情人」。

（綜合）