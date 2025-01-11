賊人踩線？皇后山邨黑衣男亂按門鐘　連擾5單位　街坊發片兼報警

年近歲晚，賊人亦覷準機會想「發大財」過新年，市民更應小心門戶！網上流傳多張圖片和1條影片，顯示粉嶺皇后山邨有可疑男子出沒，有單位門口的閉路電視拍到該名身穿黑衣的戴黑帽男子，在大廈內按動5個單位的門鐘，未知所為何事。涉事住戶估計有人踩線，恐會有賊入屋爆竊，已經報警求助。



大量街坊在網上留言，表示「要開保安大會啦，仲要近年尾，特別多古怪人出入」、「房署要列印個可疑人照片，貼在大堂及有關樓層」。



今年1月7日晚上10時許，1名黑衣黑帽男子2次按動對面單位門鐘，黑衣男沒有戴口罩，且不時咳嗽。（facebook群組「皇后山乜都友」影片截圖）

今年1月7日晚上10時許，1名黑衣黑帽男子2次按動對面單位門鐘，黑衣男沒有戴口罩，且不時咳嗽。（facebook群組「皇后山乜都友」影片截圖）

今年1月7日晚上10時許，1名黑衣黑帽男子2次按動對面單位門鐘，黑衣男沒有戴口罩，且不時咳嗽。（facebook群組「皇后山乜都友」影片截圖）

黑衣男按動單位門鐘 冇戴口罩不時咳嗽

樓主在facebook群組「皇后山乜都友」發文表示，事發現場是粉嶺皇后山邨第7座皇澄樓，其門口閉路電視拍到今年1月7日晚上10時許，1名黑衣黑帽男子2次按動對面單位門鐘，對方沒有戴口罩，不時咳嗽，其他照片顯示該名男子按動樓主單位的門鐘。

樓主提醒「街坊注意此人」，而且已經報警求助。（facebook群組「皇后山乜都友」影片截圖）

網民估計︰似踩線

樓主以文字描述，該名黑衣男總共「撳5個單位門鐘」，提醒「街坊注意此人」，而且已經報警求助，許多街坊則留言指「似踩線」、「起碼都遊蕩罪」。

樓主在帖文更新指，警員事後接報到場，鎖定目標作出執法行動。

（facebook群組「皇后山乜都友」）