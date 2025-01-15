亂放生！男子倒2大袋生魚入山貝河　無視船家勸阻　網民：變殺生

不少人相信放生能夠積功德，但也應注意放生的地點會否影響生態環境。近日有網民在facebook群組發文，表示早前目睹1名男子拿着2大袋活生生的生魚，打算放生，一度被般家姐姐提醒不要放生，稱生魚較適合在淡水，但該山貝河的河水為鹹水，男子沒有理會勸告，最後仍將2袋的魚放生。事件冗引起網民熱議，提到生魚屬「最兇惡魚」，隨便放入河中只會破壞生態。



樓主表示早前目睹1名男子沒有理會船家的勸阻，疑在山貝河放生2大袋魚。（facebook圖片）

男子無視船家勸阻堅持放生

樓主日前在facebook群組「香港突發事故報料區」發文，又上傳2張照片，顯示1名男子疑在山貝河放生2大袋魚，他指事發時有「船家姐姐叫佢（男子）唔好放生」，因生魚適合淡水，河水卻是鹹水，惟男子沒有理會船家的勸告，「叫都都唔聽」、「以為放生積功德」。據樓主上傳的照片顯示，相關男子拿着紅色膠袋，將袋中多條魚倒入河中。

據樓主上傳的照片顯示，相關男子拿着紅色膠袋，將袋中多條魚倒入河中。（facebook圖片）

網民斥破壞生態

部份網民看後同樣怒斥該男子的行為，不但並非「放生」，反而是「殺生」，而且破壞生態環境，「就算水塘都不應放生魚，生魚係最兇惡魚，破壞生態」、「呢種人終有日會問：點解他放生咁多然後自已沒有好報！」、「生魚都唔可以亂放生，會影響生態」、「放生變殺生，自作孽」、「呢個叫殺生」。