熱心人觀塘IVE執八達通尋失主！交到這裏被恥笑　網民：似張栢芝

執到物件想物歸原主，也要「交得其所」。有熱心網民在facebook失物群組發文，指日前在觀塘IVE拾獲1張八達通及身份證，曽交到觀塘地鐵客戶服務中心但被拒收，故此發帖尋失主。惟許多網民質疑樓主「玩嘢」，好奇為何不直接交到校務處，「學校自然會通知返自己學生」，更嘲諷說「你唔拎去畀天星小輪？」。



網民更集體「錯重點」，大讚失主長得漂亮，認為似年輕時的張栢芝，「成個張栢芝咁」、「個女仔幾靚」。惟部份網民質疑不時有貌美女生遺失學生證及八達通，證件被放上網後被瘋傳，懷疑事件是炒作，更有網民說曾見過這張八達通。



樓主在觀塘IVE拾獲八達通及身份證，網民指物主貌似年輕時的張栢芝。（《忘不了》劇照）

交到觀塘地鐵站客服中心被拒收

樓主在facebook群組「香港失物報失及認證群組」發帖，稱在觀塘IVE拾獲1張個人八達通及身份證，其上載的照片所見，樓主疑身處課室的座位上，證件及八達通持有人是焦姓女生，八達通卡在2024年9月23日發出。樓主稱拾獲後曾交到觀塘地鐵站的客戶服務中心，但職員拒收，故發文尋失主。

樓主聲稱在觀塘IVE執到八達通及身份證，曾交到觀塘地鐵站但被拒收。（fb群組「香港失物報失及認證群組」圖片）

網民嘲諷：你唔拎去畀天星小輪？

網民大感奇怪，質疑樓主為何不交給學校而拿到港鐵站，「IVE 執到都唔交返去 IVE 咁有趣？學校自然會通知返自己學生」、「你唔拎去畀天星小輪？」、「依家啲人係咪無腦？執到乜都拎去港鐵，我係港鐵個職員實XX你」、「下次拎去山頂纜車站交畀蠟像館門口職員」、「當咗地鐵站係全港失物認領處」、「其實地鐵會唔會幫手打電話去學校呢？」、「有身份證係IVE個學服處對一對就聯絡到啦」。

樓主在觀塘IVE拾獲八達通及身份證，網民指物主貌似年輕時的張栢芝。（《忘不了》劇照）

樓主在觀塘IVE拾獲八達通及身份證，網民指物主貌似年輕時的張栢芝。（《忘不了》劇照）

+ 13

網民錯重點：失主成個張栢芝咁

大批網民錯重點，大讚女生長相甜美，「錯重點先個女仔幾靚」、「幾靚女」，更指她貌似影星張栢芝，「張相有幾分似張栢芝喎」、「成個張栢芝咁」、「第一眼以為是張栢芝（年輕時）」。又提到失主疑為新來港人士，建議「擺上小紅書會易啲（尋人）」。

然而，有網民指不時有美貌女生遺失學生證及八達通的帖文，相片都會被瘋傳，懷疑是炒作或有其他目的，甚至有留言說見過同一張八達通，「極度懷疑樓主就係卡主本人刷流量」、「係咪追債post 嚟㗎？咁曲嘅」、「想溝佢，但怕醜仔，唔敢畀人知係你執」。