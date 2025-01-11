坐霸王的！3青年搭的士分批下車　2人到埗1招極速走數　全網鬧衰

再有人坐霸王的！近日網上瘋傳片段，顯示觀塘有3名青年一同搭乘的士，其中一人於安達邨的士站下車後，另外2人則搭乘前往安泰邨。不過當到達目的地，2人似是早有計劃，立刻推開車門分別「向左走，向右走」，迅速逃離車廂，企圖避過繳付車資。司機之後氣憤向兩人逃跑方向怒喊「你哋唔使走，有錄晒影㗎」、「你老X，日光日白，你兩個…」。



片段曝光後，不少網民都為的士司機感不值，又斥責片中人「走數」劣行，「衰過乞兒」、「男人老狗的士錢都唔夠俾，就行路搭巴士」、「阿伯錢都呃，因住（有）報應」。有人留意到2人離開車廂時動作迅速且一致，質疑他們是否慣犯，「啲動作咁齊，仲有紀律過紀錄部隊」、「司機仲㩒停個錶，一擰轉頭已經走晒」、「一定唔係第一次」。



觀塘3名青年搭的士「走數」片於網上瘋傳。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士到埗「向左走，向右走」拒付車資

有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」轉載自WhatsApp片段，笑指「向左走，向右走…數！」。從影片顯示，事發於1月9日上午將近11時，當時2名年輕男子搭乘的士，並排坐於車後座，即將到達目的地，而車仍尚未停定時，左邊男子已經蠢蠢欲動，準備推開車門。當兩人見司機停車並有意按停收費錶後，似是早有計劃般，立刻推開車門分別「向左走，向右走」，迅速逃離車廂，企圖避過繳付車資。

2男搭乘的士，並排坐於車後座。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

車未停定時，左邊男子已經蠢蠢欲動，準備推開車門。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

待司機停車後，2人立刻推開車門分別「向左走，向右走」速逃車廂，企圖繳付車資。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機鬧爆死𡃁仔：你哋唔使走，有錄晒影㗎

的士司機回頭被兩人突如其來「走數」舉動嚇到，過了1至2秒後才反應過來。不過他未有去追趕，反而不慌不忙地下車，向兩男逃跑方向怒喊「你哋唔使走，有錄晒影㗎」、「死𡃁仔，有你個樣㗎啦」、「你老X，日光日白，你兩個…」，惟之後收音不佳，未能聽清司機話語，但從其動作亦不難看出他對片中兩男「走數」極之憤怒。

司機過了1至2秒後才反應過來。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民譴責2男：衰過乞兒

片段一出隨即掀起網民熱議，不少人都譴責片中2男「走數」劣行，「衰過乞兒」、「折墮」、「應該放埋2條X樣個正面樣出嚟」、「好趕時間咩，搭巴士都得啦，做埋啲戇X嘢」、「男人老狗的士錢都唔夠俾，就行路搭巴士」、「天眼實睇到」、「為嗰少少錢留案底，值得咩」、「阿伯錢都呃，因住（有）報應」。

動作迅速被質疑是慣犯

有人則留意到2人離開車廂時動作迅速且一致，質疑他們是否慣犯，「霸王硬開門」、「好似啲整人節目咁」、「專業」、「司機仲㩒停個錶，一擰轉頭已經走晒」、「一定唔係第一次」，有的士同行則建議這樣自保，「所以通常我一開車隨即鎖門，到埗收咗錢先至會開返門」。

網上有片段前傳 3青年一同搭乘的士

不過以上影片並非完整片段，原來事件還有前傳。從網上流傳長約3分10秒的影片可見，當時其實共有3名青年登上的士，他們先是前往觀塘安達邨的士站，其間3人行為舉止正常，有人看手機，另有人從旁打鬧，之後坐近右邊車門的男生先行下車，其中一名戴口罩男生則回頭向友人揮手。

片段前傳顯示其實共3名青年登上的士。（Youtube影片截圖）

3人行車期間舉止正常，有人查看手機。（Youtube影片截圖）

友人之後從旁打鬧。（Youtube影片截圖）

3人分批下車 再避付車資

剩餘兩人之後繼續搭乘的士，要求司機前往安泰邨商場，即將到達前，左邊青年要求司機到明泰樓外面調頭，惟當司機停下時，便發生「向左走，向右走」一幕。大多網民都為的士司機感到不值，揶揄片中3人「霸王三兄弟」，「勸呢3個人未見，或見到呢段片都好，自首承擔後果」、「真X街，司機搵錢都好辛苦，血汗錢都呃」、「希望差人快些拉晒佢哋賠錢同坐監」。

根據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》第48條「有關車費的罪行」，任何人不得明知或有理由相信自己無能力繳付的士合法車費，並意圖逃避繳付合法車費而租用的士；不誠實地設法逃避繳付合法車費；沒有或拒絕繳付的士車費後，又拒絕向司機報出他的姓名及地址，或報出虛假姓名或虛假地址，或屬意圖欺詐。一經定罪可被處罰款5,000元和監禁6個月。

（綜合）