3死奪命火！垃圾屋起火　組屋三口家燒焦零呼救　消防機器人出動

新加坡發生釀成3人死亡的奪命火警。當地1間組屋囤積大量了雜物和飼養多隻寵物的，被鄰居形容是「垃圾屋」，於1月9日中午突然冒煙起火，更一度傳出爆炸聲，鄰居見狀急逃，其間住在單位的一家三口未見逃生，連呼救聲都聽不到。消防到場將火勢撲熄，在屋內發現3具焦屍，初步相信正是該一家三口，救援人員同時救出1隻貓、1隻雀鳥和8隻兔，初步相信起火原因不涉及刑事成份，警方仍在調查事件內情。



起火單位囤積了大量雜物而阻礙救援，消防員需在外牆不斷向屋內射水撲火。（Singapore Civil Defence Force facebook專頁圖片）

單位囤積大量雜物 堆積至屋外

現場是新加坡後港91街第971座組屋3樓1個5房單位，屋內住有62歲父親李俊傑（音譯）、57歲母親蕭秀珠（音譯）和19歲女兒。多名鄰居表示，死者一家獨來獨往，而且喜歡囤積雜物，單位內外都堆滿各式各樣物品，令到鄰居寸步難移，惟即使向當局投訴，相關部門亦曾派員上門了解，但他們一家仍拒絕配合。

消防機器人出動加入救援。（Singapore Civil Defence Force facebook專頁圖片）

寵物黑狗曾闖入鄰居單位

除了囤積雜物之外，死者一家又喜歡飼養寵物，除了被救援人員救出的寵物之外，鄰居表示他們曾經飼養過2隻黑狗，又臭又髒，而且隨地排泄，有女鄰居更稱有次在家中做家務時，對方其中1隻狗從鐵門縫隙鑽入屋內，直接衝入睡房跳上床上，逗留約10分鐘，嚇到女鄰居不知所措，而對方隨後亦有到來接走愛犬。

另1名女鄰居亦指，自己每天都會行樓梯運動，每到3樓就會聞到動物騷臭味，經過時都要捂鼻。

單位內部被嚴重焚毀，消防在屋內調查。（Singapore Civil Defence Force facebook專頁圖片）

單位內部被嚴重焚毀，消防在屋內調查。（Singapore Civil Defence Force facebook專頁圖片）

單位內部被嚴重焚毀，消防在屋內調查。（Singapore Civil Defence Force facebook專頁圖片）

消防撲火後 發現3具焦屍

事發今年1月9日（周四）中午約12時40分，單位突然冒煙起火，其間傳出多下爆炸聲，多名鄰居自行逃生和報警。消防員接報到場，但因屋內有大量雜物而阻礙救援，其間不停在外牆向屋內射水，出動消防機器人加入撲救。直到下午3時15分火勢才被撲熄，而消防員繼續在場灑水，以防止死灰復燃，救援人員同時出1隻貓、1隻雀鳥和8隻兔。

起火單位被嚴重焚毀，救援人員在1間房內發現2具焦屍，到了晚上，人員在另1間房間發現另1具焦屍，經調查後相信其中2名死者是該對父女，餘下1具焦屍身份有待確認，不排除是母親蕭秀珠，初步相信起火原因不涉及刑事成份。

有人把1束鮮花放在失火單位門外作悼念。（黃玲玲facebook專頁圖片）

工人清走近20桶雜物 花束擺門外悼念

火場事後仍遭圍封，消防在屋內調查，工人連日來上門清理，清走近20桶雜物，其間男屋主胞姊戴住口罩獨自來到現場，先在走廊觀察單位狀況，用手機拍攝單位門口。面對記者提問時，胞姊明顯不願多談，聲音沙啞表示「謝謝」，隨後乘搭升降機離開，全程不超過3分鐘。

奪命火警震驚一眾街坊，眾人疑惑火場雜物雖多，但火勢蔓延需要時間，一家三口理應有足夠時間跑出屋外，但案發時未曾聽到有人呼救，認為事件相當不尋常。宏茂橋集選區議員黃玲玲在favebook促請民眾停止猜測，並指收到死者家屬求助，她將會盡力提供幫助，同時上載相片，顯示有人把1束鮮花放在失火單位門外作悼念。

（綜合）