美國26歲女子雷諾茲（Mandy Rose Reynolds）遭人殺害，凶嫌將她的屍體放火焚燒後，丟棄在田野中便離開。



然而她所養的拉布拉多（Labrador）卻一直待在現場，後來引起警方注意，幫助破案。

26歲女主人慘被表哥殺害再「燒成焦屍」 忠犬拉布拉多助警方破案（01製圖）

全靠忠犬不離不棄 助警方找到死者住所破案 點圖放大看相關照片及案情細節：

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德州羅賓遜市（Robinson）警方2023年4月，在35號州際公路以東Heston Circle一處田野中，發現26歲女子雷諾茲被燒到焦黑的遺體，同時還發現附近有一隻白色拉布拉多犬。

狗狗一直對警方吠叫，但是拒絕離開現場。

警方隔天又接到民眾報案，稱拉布拉多犬又出現在發現焦屍的地方，所以前去將狗狗帶回，沒想到掃瞄晶片後發現是雷諾茲所養的寵物犬泰坦（Titan）。

警方前往雷諾茲住所搜查，發現家中財物與車輛都被搜刮一空。

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最後循線找到29歲疑犯戴尼奧特（Derek Joseph Daigneault），他是死者的表哥，事發當天把雷諾茲和寵物犬一起帶上車載走，殺害後棄屍，沒想到留在現場的拉布拉多意外幫助警方破案。

麥克倫南郡（McLennnan）地方檢察官表示，這起案件之所以能夠破案，除了靠各個司法單位間的調查與合作，還要感謝忠心的拉布拉多犬泰坦。

戴尼奧特目前被指控謀殺罪，若是罪成將面臨至少15年刑期，甚至終身監禁。

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