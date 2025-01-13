紅隧口2男玩命過馬路！職員截住疑原路折返　手持1物網民猜內地人

亂過馬路不但令自己陷入險境，更可能危及其他道路使用者的安全！最近有網民上傳影片，顯示2名年輕男子在海底隧道（紅隧）的出口玩命式違規橫過馬路，場面非常驚險，途中幸好有1輛的士主動減速讓路，他們才順利走到中間安全位置。不過，隨後有2名身穿反光衣的職員上前阻止2名男子繼續前行，更疑似要求他們原路折返。



影片引來網民熱議，不少人表示首次見到有人在紅隧口過馬路，笑言「行紅隧過海」。有網民更留意到男子手持內地名牌「農夫山泉」的樽裝水，故紛紛猜測他們是內地人，不熟悉香港路況而出現「大地任我行」狀況。



最近有網民上傳影片，顯示2名年輕男子在海底隧道（紅隧）的出口玩命式違規橫過馬路。（Threads影片截圖）

2名男子起初於靠近前往維園道的出口，慢慢走到馬路上。（Threads影片截圖）

他們一邊看着右方從剛駛離紅隧的來車，一邊戰戰兢兢地過馬路。（Threads影片截圖）

其間路上的車呼嘯而過。（Threads影片截圖）

當2人走到最後1條行車線時，他們因1輛的士即將駛至而稍有猶疑，後來的士慢駛讓路。（Threads影片截圖）

2男紅隧口玩命式違規橫過馬路

樓主在社交平台Threads上傳影片，顯示事發於紅隧往港島的出口，2名男子起初於靠近前往維園道的出口，慢慢走到馬路上，他們一邊看着右方從剛駛離紅隧的來車，一邊戰戰兢兢地過馬路，其間路上的車呼嘯而過，當2人走到最後1條行車線時，因1輛的士即將駛至而表現猶疑，後來的士慢駛讓路，他們才順利走到路中非行車的安全位置。

職員上前阻止示意原路折返

其時2名身穿反光衣的職員上前，疑勸阻該2名男子繼續前行，示意他們要原路折返離開。拍攝影片的樓主在文中也不禁直呼，「第一次見人係紅隧口過馬路，大癲！」。

2名身穿反光衣的職員上前，疑在勸阻該2名男子繼續前行。（Threads影片截圖）

職員疑示意他們原路折返離開。（Threads影片截圖）

職員疑示意他們原路折返離開。（Threads影片截圖）

網民籲要嚴懲

片段隨即引來大批網民討論，有人直言應嚴懲涉事2人，「點解唔罰錢」、「罰佢錢啦，黐X線」、「呢啲情況職員應該要報警」，也有人指也許只是遊客迷路，「幾年前都見過，又係家人們，不過咁，遊客係好易蕩失路，係唔知危機啫」、「見過有人揸住手機睇地圖，人跟住地圖指示沿住馬路邊行」。

2名男子在紅隧出口亂過馬路，都是手持內地名牌「農夫山泉」的樽裝水。（Threads影片截圖）

手持「農夫山泉」樽裝水 被猜是內地人

有網民留意到2名男子都是手持內地名牌「農夫山泉」的樽裝水，故猜測他們是遊客，開玩笑指，「喺香港拎住支農夫山泉就可以打橫行」、「無處不旅遊，係咪小紅輸（書）又介紹特色景『步行過海到香港』啊？」、「佢哋巳經好㗎啦！起碼冇行入隧道，叫停啲車，問可唔可以請食飯！」。