巴士輪椅泊位已被佔用　老婦紅隧口堅持推輪椅伯上車　最終咁處理

為了推動關愛共融，1輛巴士設有至少1個輪椅泊位，方便輪椅人士乘車。有港男在網上表示，日前乘搭巴士118路線，當時車內的輪椅泊位已有輪椅人士佔用，但途經紅隧口巴士站時，一名老婦堅持將坐輪椅的老翁推上巴士，並直接推到輪椅泊位。車長見狀勸喻下車不果，最終老翁被扶到下層座位上，過程擾攘數分鐘。港男批評下一班車於10分鐘內就抵達，「咁辛苦上呢架為乜」，網民都認為涉事長者「唔使咁心急」、「恃老賣老」。



老婦堅持推輪椅翁上車，擠在輪椅泊位，車長見狀勸喻下車不果，最終有人「好辛苦咁將輪椅上嘅伯伯扶到下層座位上」。（facebook群組「柴灣小西灣關注組 2.0 」）

樓主在facebook群組「柴灣小西灣關注組 2.0 」表示，早前登上路線118雙層巴士，車輛正準備過海，當時車上已有1名坐輪椅的婆婆佔用車內唯一一個輪椅泊位。

當巴士於紅隧口停站時，1名老婦推住輪椅，打算與輪椅上的1位老翁上車，車長知道車內空間狹窄，難以容納兩輛輪椅，因而拒絕放下輪椅斜板，但老婦堅持推輪椅上車，更直接擠到輪椅泊位。

樓主形容本身使用泊位的婆婆「都嚇咗一嚇」，車長於是走近，勸喻老婦與同行輪椅翁等候下一班車，但失敗收場。最終有人「好辛苦咁將輪椅上嘅伯伯扶到下層座位上」，過程歷時數分鐘。

樓主批評老婦舉動自私又危險，「其實118咁密車，下班都唔使10分鐘，咁辛苦上呢架為乜」，網民都認為涉事長者「唔使咁心急」、「恃老賣老」。

（facebook群組「柴灣小西灣關注組 2.0 」）