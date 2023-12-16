拒行紅隧、無故罵人　乘客嘆一周兩遇惡司機：搭的士好似爭佢錢咁

的士司機的服務態度經常掀起討論，最近有乘客就在網上發文，坦言「而家的士司機惡到一個點，搭車好似爭佢錢咁」，表示自己在1星期內遇上2名惡司機，其中1人以塞車以由，拒絕行駛距離較近的紅隧，要求行西隧；另1名司機則在他支付27元車資時，因他說了1句「唔該」，而語帶諷刺地表示「嗰$27蚊，唔咩該啫，應份嘅」，讓他大感無奈。



最近有乘客在網上發文，坦言「而家的士司機惡到一個點，搭車好似爭佢錢咁」，表示自己在1星期內便遇上2名態度差的司機。（示意圖 / 資料圖片）

樓主在facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發文，表示自己在短短1周，便兩度遇上態度差之的士司機。他續指，其中1名司機以紅隧塞車為由，逼他行西隧，惟他們當時所在位置距離西隧非常遠，「一東一西，紅隧近好多」，後來司機停車並趕他下車，最後樓主改乘另1輛的士，發現「紅隧暢通無阻去到目的地」。

至於另一不快經歷，樓主稱他習慣在下車付錢時會跟司機說聲「唔該」道謝，惟該名的士司機卻諷刺他說「嗰$27蚊，唔咩該啫，應份嘅」。2次乘車經驗讓樓主感到無奈，不禁在帖文表示「而家的士司機惡到一個點，搭車好似爭佢錢咁」。

樓主稱1名司機以塞車以由，拒絕行駛距離較近的紅隧，要求行西隧；另1名司機則在他支付27元車資時，在他說了聲「唔該」後，語帶諷刺地回應他。（示意圖 / 資料圖片）

帖文很快便引起討論，部份網民認同樓主看法，批評今時今日不少的士司機的服務態度差，「啲的士佬高人一等，就算個客講到明行邊條路，啲的士佬都要自己決定行邊條，唔啱自己心意就叫人X客，勁！做到臭晒朵，都仲要覺得自己冇問題」、「你上車嗰刻已經得罪咗佢」、「佢哋覺得自己先係老闆」、「畀錢啲人要講多謝，唔係收錢講多謝，呢樣就已經奇怪」。

不過，也有網民則對相關司機的舉動表示理解，留言稱「唔講路程無討論空間，啲X客成日都要行紅（隧）」、「我啱啱坐27蚊車，畀咗40蚊，同你講啊，䌓忙時間上支27蚊心情真係慘過跳樓」、「司機係唔啱，但唔係紅隧就係27蚊真係灰啲嘅」、「呢啲旗真係遠又唔想做，近又唔想做嗰種」。