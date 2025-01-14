追擊借錢黨！港男葵興商場追截拍片：報咗警　借錢男求饒後續係咁

借錢黨近年在香港不同地區出現，情況猖獗。本港網絡流傳影片，有港男疑遇上借錢黨，展開一輪追逐戰。影片見港男由葵興一條天橋追截疑借錢男到附近商場，雙方在商場來回兜了2個圈，其間港男不斷問借錢男「做乜問人借錢」、「有手有腳做乜問人借錢」，又指自己已報警，疑借錢男曾停下腳步求饒「唔好，唔好」。疑借錢男最終跑下樓梯走到街上，往地鐵站方向逃去，影片到此為止。



樓主將影片放在網上公審，不少網民看過影片留言，「愈叫愈跑屬正常行為」、「辛苦晒」、「老夫子入面個大番薯咁嘅look」。



樓主由葵興巴士總站開始追截疑借錢男。（影片截圖）

疑借錢男跑入葵興中心內，樓主邊拍邊追截。（影片截圖）

港男追截疑借錢男 邊跑邊拍片

有港男早前在Facebook群組「呃錢黨情報組」上發片，指事發在葵興巴士總站，題目為「問人借錢，愈叫愈跑」。從影片可見，疑借錢男在葵興站行人天橋上向前跑，樓主窮追猛打，從後追入葵興中心商場。

兩人在葵興中心商場追逐。（影片截圖）

港男鬧：有手有腳做乜問人借錢

雙方在葵興中心商場來回追逐兜了2個圈，其間樓主不斷問疑借錢男，「做乜問人借錢」、「有手有腳做乜問人借錢」，又指自己「報咗警㗎喇」。疑借錢男曾在樓梯停下腳步回頭求饒「唔好，唔好」，不過他轉頭繼續跑下樓梯走到街上，最後往地鐵站方向逃去，影片到此為止。

借錢男一度被追到求饒：「唔好，唔好。」（影片截圖）

影片惹網民熱議：辛苦晒

樓主邊跑邊拍片與借錢男展開追逐戰，引來網民熱議，「愈叫愈跑屬正常行為」，有人表揚樓主「辛苦晒」、「呢位會員，辛苦晒，值得表揚，呢個群組就係要呢啲！」。另有網民形容借錢男外貌「老夫子入面個大番薯咁嘅look」。